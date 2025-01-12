Yaya güvenliği kurallarına uymayan sürücülere işlem! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

2024'te yaya güvenliği ve önceliği kapsamında kurallara uymayan sürücülere yönelik 71 bin 21, kural ihlalinde bulunan yayalarla ilgili de 3 bin 26 işlem yapıldı. Konuyla ilgili ayrıntıları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Yaya güvenliği kurallarına uymayan sürücülere işlem! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu
Yayınlanma:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Ali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 2024'te yaya güvenliği ve önceliği kapsamında yürüttüğü çalışmalar ile bu yıl 2-9 Ocak'taki trafik denetimlerine ilişkin bilgileri paylaştı.

Ekiplerin 2024'te yaya güvenliği ve önceliği kapsamında kurallara uymayan sürücülere yönelik toplam 71 bin 21, kural ihlalinde bulunan yayalara ilişkin de toplam 3 bin 26 işlem yaptığını kaydeden Bakan Ali Yerlikaya, "2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. maddesi hükmünce sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik ışık ve levhalarınca belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak il geçiş hakkını vermek zorundadır." uyarısında bulundu.

Bakan Ali Yerlikaya, 2-9 Ocak'ta 3 milyon 243 bin 49 aracın denetlendiğini belirterek, şunları ifade etti:

"Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 76 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 126 bin 229, periyodik muayenesi yaptırılmamış 28 bin 702, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 353, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 648 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 24 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 506 bin 311 araca/sürücüye işlem yapıldı. Lütfen, trafik kurallarına uyalım, yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

4 şehirde "change" araç operasyonu! Şüpheliler gözaltına alındı4 şehirde "change" araç operasyonu! Şüpheliler gözaltına alındıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

Ali Yerlikaya trafik denetimleri
Günün Manşetleri
Akaryakıt istasyonunda patlama
9 terörist etkisiz hale getirildi
Los Angeles'ta ölü sayısı 16'ya yükseldi
İstanbul'da fabrika yangını
Yaya güvenliği kurallarına uymayan sürücülere işlem
“Ya silahlar gömülecek ya da silah doğrultanlar!”
İran’ın “Füze Şehri” ilk kez görüntülendi
Yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi
Abdullah Gül'den yeni açılıma destek
Gazze'de can kaybı 46 bin 537 oldu
Çok Okunanlar
Feci kaza: Uyarı levhası koymaya çalışan sürücü otobüsün çarpmasıyla can verdi Feci kaza: Uyarı levhası koymaya çalışan sürücü otobüsün çarpmasıyla can verdi
Akaryakıt istasyonunda patlama Akaryakıt istasyonunda patlama
İstanbul'da fabrika yangını İstanbul'da fabrika yangını
4 şehirde "change" araç operasyonu 4 şehirde "change" araç operasyonu
9 terörist etkisiz hale getirildi 9 terörist etkisiz hale getirildi