Yayındaki sözleri başını yaktı! Yusuf Güney gözaltına alındı

Dijital bir platformda katıldığı programda, içeriğinde kanunen yasaklı DMT maddesi bulunan 'Ayahuska' çayını özendirici ifadeler kullanan Yusuf Güney, İstanbul Narkotik polisi tarafından gözaltına alındı.

Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dijital bir platformda yayınlanan programa konuk olan Yusuf Güney'i gözaltına aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, Güney'in program esnasında Ayahuska çayına yönelik özendirici açıklamalarda bulunduğu tespit edildi.

İÇERİĞİNDEKİ DMT MADDESİ KANUNEN YASAKLI

Güney'in yayındaki söylemlerinin ardından polis ekiplerince başlatılan detaylı incelemelerde, bahsi geçen Ayahuska çayının içeriği değerlendirildi. Söz konusu çayın içerisinde bulunan DMT maddesinin, 2313 sayılı Kanun kapsamında yasaklı maddeler listesinde yer aldığı öğrenildi. Bu tespit üzerine harekete geçen ekipler yakalama işlemi başlattı.

İçerisinde yasaklı madde bulunan ürünü özendirdiği gerekçesiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Yusuf Güney, polis merkezine götürüldü. Halihazırda emniyette tutulan Güney'in buradaki yasal işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yusuf Güney
