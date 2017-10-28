Bakanlar Kurulunca, saatlerin bir saat ileri alınmasıyla başlatılan yaz saati uygulamasının devam ettirilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı. Bakanlar Kurulu kararında; 7 Ekim 2016 tarihinde yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan sürekli yaz saati uygulamasına bu yıl da devam edileceği, 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 04.00’ten itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat geri alınmasının kararlaştırıldığı bildirildi

Bakanlar Kurulunca, saatlerin bir saat ileri alınmasıyla başlatılan yaz saati uygulamasının devam ettirilmesi kararlaştırıldı.



Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yaz saati uygulanması hakkında karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, Bakanlar Kurulu kararı uyarınca bütün yurtta saatlerinin bir saat ileri alınmasıyla başlatılan yaz saati uygulamasının devam ettirilmesine karar verildi.



Bakanlar Kurulu kararında; 7 Ekim 2016 tarihinde yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan sürekli yaz saati uygulamasına bu yıl da devam edileceği, 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 04.00’ten itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat geri alınmasının kararlaştırıldığı bildirildi.



Bakanlar Kurulunun 7 Eylül 2016'da aldığı kararda, 27 Mart 2016 tarihinde saat 03.00'te saatlerin bir saat ileri alınmasıyla başlatılan yaz saati uygulamasının her yıl ve yıl boyu sürdürüleceği belirtilmişti.







Yaz saatinin kalıcı hale getirilmesine ilişkin düzenlemenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri süren 130 maddelik torba tasarıya girmesi bekleniyor. Daha önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapılması gündeme gelen kalıcı yaz saatinin TBMM gündeminde tartışılarak hayata geçirilmesinin benimsendiği belirtiliyor.Kulislerde, tasarıya yeni maddeler eklenebileceği konuşuluyor. Bunlardan birisinin de kalıcı yaz saati uygulaması olduğu ifade ediliyor. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 27 Eylül tarihinde yaz saati uygulamasını sürekli hale getiren Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini durdurmuştu. Kararda, yaz saati uygulaması konusunda Bakanlar Kurulu’na verilen sınırlı yetkinin sürekli hale getirilmesinin yetki aşımı olduğu vurgulanmıştı.Kararın, davalı Başbakanlık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na tebliğinden itibaren en geç 30 gün içinde uygulanması gerekiyor. Bu kararın ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, uygulamanın devam edeceğini açıkladı. Düzenlemenin KHK ile olması bekleniyordu. Ancak eğilimin, düzenlemenin TBMM’de tartışılarak hayata geçirilmesi yönünde ağırlık kazandığı belirtildi. Bunun için de Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri devam eden torba tasarıya bir önerge verilerek düzenlemenin yasayla hayata geçirileceği kaydediliyor.