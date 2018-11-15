Kanalımızın TÜRKSAT borucunun ödenmesi için son gün yarın. Türk milletinin İMECE'ye katılımıyla Ulusal Kanal tüm zorlukları aşıyor. Sizin desteğinizle bu seferberlik gün geçtikçe büyüyor. Gazeteci yazarlar da Ulusal Kanal'ın İMECE çağrısına destek oldu. Sözcü'den Rahmi Turan ile Aydınlık yazarları Sabahattin Önkibar ve Rıza Zelyut, Ulusal Kanal'ın önemine dikkat çekti. Yurttaşları İMECE'ye davet etti.

Ulusal Kanal'ın İMECE çağrısına köşe yazarları da katıldı. TÜRKSAT borcunun ödenmesi için 1 gün kala seferberlik büyüyor.



Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, bugünkü köşesinde "16 Kasım akşamı son gün" diyerek tüm yurttaşları İMECE'ye davet etti.



Rahmi Turan - Sözcü Yazarı - Ulusal Kanal ve İMECE



"Günümüzde, iktidar yalakası olmayan medya çok zor durumda… Peşpeşe gazeteler kapanıyor. Yandaş medya iktidar tarafından beslenirken, muhalif medya ayakta kalabilmek için yaşam savaşı veriyor. Gazeteler de, televizyonlar da Türk Milleti'nin gözü ve kulağıdır. Dürüst yayın yapan maalesef az sayıda gazete ve TV var. ULUSAL KANAL, artan TÜRKSAT fiyatlarını karşılayamadığı için zor bir dönem geçiriyor. Bu kanal da ekran kararmak üzere… Ulusal Kanal spikerlerinden olan Seda Anık “TÜRKSAT'a olan borcumuzu ödememiz için başlattığımız İMECE'ye destek büyük oldu. Paranın yarısından fazlasını topladık. Fakat daha eksiğimiz çok. Tüm yurttaşlarımızı İMECE'ye davet ediyorum. Destek için 0 212 245 81 81'den bilgi alabilirler” dedi. Ulusal Kanal'ın kararmasını istemeyenler bu numarayı arayabilirler. 16 Kasım akşamı son gün!"



Aydınlık Yazarı Sabahattin Önkibar da "Atatürk Cumhuriyeti adına bu kanalın yaşaması gerekiyor." vurgusu yaptı.



Sabahattin Önkibar - Aydınlık Yazarı - Ulusal Kanal niye gerekli



"Medyamızın hal-i pür melali ortada yani yüzde 90’ı iktidar işbirlikçisi ve dolaylı olarak devlet tarafından finanse ediliyor. Ulusal Kanal ise sadece Türk halkının mütevazi katkılarıyla ayakta durmaya çalışıyor ki emin olun bu aralar çok zor durumda. Bu kanal bizim gibi millicilere ekran açan yurtseverler otağıdır ki öyle olmasa vallahi burada olmam. Kendim için böyle bir şeyi istemekten utanır, haya ederim lakin Atatürk Cumhuriyeti adına bu kanalın yaşaması gerekiyor. Ulusal Kanalın İMECE’sine katılma çağrısı yapıyorum. İşte müracaat telefonu: 0537-9612797"



Bir diğer Aydınlık yazarı Rıza Zelyut, AKP medyasına dikkat çekti. "Sesimizi duyurabileceğimiz televizyonlarımız yok" diyen Zelyut, "Ulusal Kanal'ın halkın bağışlarıyla ayakta kaldığını" ifade etti.



Rıza Zelyut - Aydınlık Yazarı - Ulusal Kanal'a el atın



"Değerli okurlarım, ülkemizdeki televizyonların, gazetelerin yüzde 95’ini AKP kontrol ediyor. Ulusal Kanal, Halk TV gibi birkaç kanal dışında sesimizi duyurabileceğimiz televizyonlarımız yok. Ulusal Kanal’ın arkasında AKP’den ballı ihaleler alarak milyarlar kazanan patronlar yok. Onu, halkın küçücük bağışları ayakta tutuyor. Şu sıralarda devlete verilen taksiti ödemekte zorlanıyor. Kanalımızın kapanmaması herkes kendi gücü oranında katkıda bulunmalı. İletişim için lütfen arayın: 0212 245 81 81"



İMECE’ye katılmak için 0212 245 81 81 nolu telefonu arayabilirsiniz.



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