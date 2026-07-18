Yazıcıoğlu dosyasında kan donduran FETÖ detayı: "Tereyağından kıl çeker gibi halledildi!''

Muhsin Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopterin kırıma uğradığı anlarda hava sahasında yaşanan hareketlilik, soruşturmanın askeri boyutunu somutlaştırdı. Kaza anında Amasya 5. Ana Jet Üssü'nden kalkan iki F-16 ile Malatya Erhaç Havalimanı'ndan havalanan bir F-4 savaş uçağı bölgede uçuş gerçekleştiriyordu. Savcılık tarafından incelenen radar kayıtlarında, F-4 uçağının bir süre sistemden tamamen kaybolduğu tespit edildi. Bu veri kaybının, uçağın radarının bilerek kapatılmasından, ani irtifa değişikliği yapılmasından veya alçak uçuş gerçekleştirilmesinden kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi.

Sistemden kaybolan F-4 savaş uçağını kullanan pilotlardan Ali Armağan'ın kaza öncesindeki hareketleri mercek altına alındı. Armağan, olaydan 5 gün önce uçuş saatini tamamlamak gerekçesiyle Malatya'ya gelmişti. İlerleyen süreçte FETÖ üyeliğinden mahkumiyet alan pilotun, 2010 yılından itibaren örgütün gizli operasyonel haberleşme hatlarını kullandığı saptandı. Armağan'ın aynı zamanda dönemin Hava Kuvvetleri mahrem sorumlusu Adil Öksüz ile yoğun bir iletişim trafiği yürüttüğü belirlendi. Adil Öksüz'ün evinde yapılan aramalarda ele geçirilen, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından imzalanmış bir kitabın üzerinde Ali Armağan'ın eşine ait parmak izinin bulunması aradaki bağı fiziki delillerle de destekledi

SUİKAST ÖNCESİ ABD VE MALATYA HATTI

Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasının kazadan hemen önceki ve sonraki seyahat güzergahları detaylı bir şekilde analiz edilerek dosyaya eklendi. FETÖ Hava Kuvvetleri mahrem sorumlusu Erol Sağlam, olaydan 4 gün önce Malatya'ya giderek bölgenin mahrem sorumlusu Ali Cingitaş ile görüştü. Her iki ismin ortak irtibat noktası konumundaki Cağfer Sarıkaya ise kazadan sadece 2 gün önce, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimleri Adil Öksüz ve Harun Biniş ile birlikte ABD'ye uçtu.

Olaydan 5 gün sonra trafiğin İstanbul ayağı gerçekleşti. Malatya mahrem sorumlusu Ali Cingitaş İstanbul'a geçerek, darbe girişiminin Akıncı Üssü'ndeki yöneticilerinden Kemal Batmaz ile yüz yüze bir görüşme yaptı. İki ismin daha öncesinde hiçbir iletişim kaydının bulunmaması soruşturma evrakına dikkat çeken bir ayrıntı olarak yansıdı.

''TEREYAĞINDAN KIL ÇEKER GİBİ HALLEDİLDİ''

Örgütün mülki idare mahrem yapılanmasında görev yapan Ömer Hakan Kısıkkaya ile Elazığ il sorumlusu Mehmet Durakoğlu arasındaki ByLock yazışmaları deşifre edildi. Durakoğlu'nun yazdığı mesajlarda, kazanın hemen ardından İzmir'e gidip üst düzey örgüt mensuplarıyla temas kurduğu ve İstanbul'da bir heyetin toplandığı aktarıldı. Durakoğlu mesajlarında süreci anlatırken "tereyağından kıl çeker gibi işin halledildiğini" belirtti. Mesajlaşmanın devamında, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in bu olay için "sürecin en sıkıntılı hadisesiydi" şeklinde ifade kullandığı bilgisi de kayıtlara geçirildi.

''ÖNCE ZAAF ARADILAR SONRA ÖLÜM EMRİ VERİLDİ''

Adıyaman Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü'ne giderek ifade veren eski bir FETÖ mensubunun beyanları da olayın arka planına dair yeni iddiaları barındırıyor. İtirafçı, örgütün üst yönetiminde yer alan bir ismin Yazıcıoğlu'na FETÖ saflarına katılması için teklif götürdüğünü, ancak bu teklifin sert bir şekilde reddedildiğini anlattı.

Alınan ret yanıtının ardından Fetullah Gülen'in, Yazıcıoğlu'nun açıklarının ve zaaflarının araştırılması yönünde talimat verdiği belirtildi. Yapılan araştırmalarda herhangi bir açık tespit edilemeyince, Gülen'in doğrudan "ortadan kaldırın" talimatını verdiği iddiaları soruşturma dosyasına girdi.

27 ŞÜPHELİDEN 19'UNA TUTUKLAMA

Toplanan yeni deliller ve ifadeler ışığında Başsavcılık düğmeye bastı. Merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin kaza/kırıma uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmada, "Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak" ettikleri iddiasıyla toplam 27 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.