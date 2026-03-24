Yediği lokum boğazına yapıştı, hayatın kaybetti

Kastamonu'nun Abana ilçesinde boğazına yapışan lokumun solunum yolunu tıkadığı kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Toygu Ökçün
Aydın Kalaycı (71), 17 Mart'ta teravih namazı çıkışında ikram edilen lokumdan yedi. Bir süre sonra nefes alamayarak fenalaşan Kalaycı'nın kalbi durdu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından yapılan müdahaleyle boğazındaki lokum çıkarılarak kalbi çalıştırılan Kalaycı, ambulansla Abana İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HASTANEDE TEKRAR KALBİ DURDU

Hastanede tekrar kalbi duran ve burada yaklaşık 40 dakika boyunca yapılan kalp masajıyla hayata döndürülen Kalaycı, daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde süren yaşam mücadelesini kaybeden Kalaycı'nın cenazesi, Abana'daki Atmeydanbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"Savaş konjonktürüne Türkiye olarak çok iyi hazırlandık""Savaş konjonktürüne Türkiye olarak çok iyi hazırlandık"Gündem
UEFA, kritik Türkiye kararını açıkladı!UEFA, kritik Türkiye kararını açıkladı!Spor
İstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunİstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunYurt
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
"Savaş konjonktürüne çok iyi hazırlandık"
Ağrı'da askeri araç kazasında 1 şehit
18 şüphelinin 1 milyar liralık mal varlığına el konuldu
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti
'İran karşıtı atmosfer oluşturulmak istendi'
"Bölgedeki ABD-İsrail üsleri hedef alındı"
"ABD ile herhangi bir görüşme yapılmadı"
Bedelli askerlik ücreti ve vergiler artıyor
Tüketici Güven Endeksi Mart ayında geriledi
Çok Okunanlar
750 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? 750 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Akaryakıta zam geldi! Akaryakıta zam geldi!
Banka banka güncel emekli promosyon oranları: Hangi banka ne kadar ödüyor? Banka banka güncel emekli promosyon oranları: Hangi banka ne kadar ödüyor?
Bu fırsatlar kaçmaz! Yarın hangi ürünler indirimde? Bu fırsatlar kaçmaz! Yarın hangi ürünler indirimde?