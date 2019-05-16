Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden'in vefat eden eşi Fatma Necla Özden'in cenazesi, toprağa verildi.

Ankara'da dün 88 yaşında vefat eden Fatma Necla Özden için Kocatepe Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.



Namaza, Özden'in yakınlarının yanı sıra Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, eski Anayasa Mahkemesi başkanları Haşim Kılıç, Mustafa Bumin, eski Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ve çok sayıda siyasetçi ile yargı mensubu katıldı.



Özden'in cenazesi, kılınan namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Havanın sıcak olması nedeniyle cenaze namazı öncesi kısa süreli baygınlık geçiren Yekta Güngör Özden'e sağlık ekipleri müdahale etti. Cenaze namazına katılan Özden, namaz sonrası da bir süre ambulansta kontrol altında tutuldu. Özden, namaz öncesi cami avlusunda taziyeleri kabul etti.



Emekli büyükelçinin eşine başsağlığı

Öte yandan, vefat eden eski Büyükelçi Korkmaz Haktanır için de yine Kocatepe Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı.

Kılıçdaroğlu, namaz öncesi Korkmaz Haktanır'ın eşi Handan Haktanır'a başsağlığı dileğinde bulundu.