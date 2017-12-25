banner959
AKP'den sert açıklama
AKP'den sert açıklama
Moskova'da trafik kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Moskova'da trafik kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var
AKP'den 'provokasyon' uyarısı: Dikkat
AKP'den 'provokasyon' uyarısı: Dikkat
Flaş açıklama: Sıfır olabilir...
Flaş açıklama: Sıfır olabilir...

Yemek kartı komisyonları değişiyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, komisyon oranları nedeniyle boykota varan tartışmaların yaşanmasına yol açan yemek kartları ve çeklerine ilişkin mevzuat düzenlemesi yapacak.

Yemek kartı komisyonları değişiyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, komisyon  oranları nedeniyle boykota varan tartışmaların yaşanmasına yol açan yemek  kartları ve çeklerine ilişkin mevzuat boşluğunu giderecek. 
 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin devreye girmesiyle, 27  Aralık'ta yüksek komisyon oranları nedeniyle yapılması planlanan yemek kartı  boykotu ertelenirken, Bakanlık bünyesinde de çalışma başlatıldı.
 
AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, yemek kartı uygulamaları  konusunda kamuoyundan gelen talepler üzerine harekete geçen Bakanlık, sorunun  çözümü için sektör temsilcileriyle görüşmeye başladı.
 
Bakanlık, Türkiye genelinde yemek kartı hizmeti veren şirketler,  ilgili kamu kurumları ve  üye iş yerlerini (lokanta ve restoranlar) temsilen  meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle ayrı ayrı toplantılar yaptı. Bu  alanda yaşanan sorunlar paydaşlarla istişare edilerek, çözüm önerileri üretilmeye  çalışıldı.
 
Söz konusu toplantılar ve yapılan diğer araştırmalar sonucunda,  sektörün belli başlı sorunları belirlendi. İskonto uygulaması, komisyon  oranlarının yüksekliği, yemek kartlarının gıda dışındaki ürünlerin alımında da  kullanılması ve bu alanı düzenleyen herhangi bir mevzuatın bulunmaması ana  sorunlar olarak tespit edildi.
 
Bu doğrultuda, rekabete dayalı, piyasa dengesi içinde her paydaşın  rolünü dikkate alan ve sektörün sağlıklı şekilde işlemesine engel olan temel  sorunları ortadan kaldıran bir mevzuat düzenlemesinin yapılması kararlaştırıldı.
 
Bu kapsamda, bir yönetmelikle komisyon oranları gibi unsurların  standarda kavuşturulması planlanıyor.
 
Mevzuat çalışmasının 2018 yılının ilk yarısında tamamlanarak kamuoyu  ile paylaşılması hedefleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #yemek kartı #gümrük ve ticaret bakanlığı #27  Aralık
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
KHK'da yer aldı! Bursa'nın Gemlik ilçesi taşınıyor
Sonraki Haber
Genelkurmay Başkanı Akar: TSK her türlü tehdide karşı görevinin başındadır
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.