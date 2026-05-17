Yemek kuyruğundaki sivilleri hedef aldılar: İsrail'in saldırıları durmuyor!

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş sivillerin hayatta kalma mücadelesi verdiği bir insani yardım noktasını hedef alması, bölgedeki trajediyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Yağmur Biçen Kaplan
 Deyr el-Belah'ın kuzeyinde gerçekleştirilen saldırıda, hayır amaçlı kurulan bir yemek dağıtım noktası havadan fırlatılan füzelerle vuruldu. Katliam gibi saldırıda ilk belirlemelere göre en az 3 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.

 İHA’DAN ATILAN İKİ FÜZE DEHŞETİ GELDİ

Yerel sağlık ve güvenlik kaynaklarından alınan ilk bilgilere göre, saldırı Deyr el-Belah'ın kuzey bölgesinde, bölgenin en kritik sağlık üssü olan Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Bir evin avlusunda hayır kurumu tarafından kurulan ve evini terk etmek zorunda kalan mültecilere sıcak yemek sağlayan insani yardım noktası, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracından (İHA) fırlatılan iki füze ile doğrudan hedef alındı.

Saldırının gerçekleştiği esnada dağıtım noktasında çocukların ve kadınların da aralarında bulunduğu çok sayıda sivilin kuyrukta beklediği öğrenildi. Bombalama sonucu yemek kazanlarının bulunduğu alan tamamen enkaz yığınına dönerken, ortalık savaş alanına döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

