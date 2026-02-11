Yemin töreni öncesi Meclis'te gerginlik!

TBMM'de iki yeni bakanın yemin töreni sırasında tansiyon yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kürsüye çıkışı sırasında başlayan protestolar arbedeye dönüşünce oturuma ara verildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar


Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen iki yeni bakanın yemin töreni öncesinde Genel Kurul salonunda gerginlik yaşandı. Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek, yemin etmek üzere kürsüye davet edildiği sırada bazı milletvekilleri duruma sert tepki gösterdi.

KÜRSÜ İŞGAL EDİLDİ, ARBEDE ÇIKTI

Tepkilerin büyümesi üzerine CHP'li milletvekilleri kürsüyü işgal etti. Protestolar sırasında milletvekilleri arasında arbede yaşandı. Meclis Başkanı Bekir Bozdağ, kürsü önünde yaşanan kargaşa ve fiziksel müdahaleler nedeniyle oturuma ara vermek zorunda kaldı.

tbmm
Yemin töreni öncesi Meclis'te gerginlik!
