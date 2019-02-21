banner1002
Uğur Civelek: Üretimde alarm zili çalıyor
Uğur Civelek: Üretimde alarm zili çalıyor
Depremin ardından yeni açıklama
Depremin ardından yeni açıklama
Bir Fransız şirket Suriye'ye tur düzenleyecek
Bir Fransız şirket Suriye'ye tur düzenleyecek
MHP'li Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy'a ihraç istemi
MHP'li Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy'a ihraç istemi

Yen Meclis Başkanı kim olacak?

Siyasi partilerin Binali Yıldırım'dan boşalan Meclis Başkanlığı için mesaisi sürüyor. AKP aday belirleme çalışmaları kapsamında Meclis'te temayül yoklaması yaptı. Muhalefet partilerinden CHP ise adayını belirdi.

Yen Meclis Başkanı kim olacak?

Binali Yıldırım'dan boşalan Meclis Başkanlığı koltuğu için siyasi partilerin aday mesaisi sürüyor.

Salı günü Yıldırım'ın istifasının Meclis Genel Kurulu'nda okunmasının ardından yeni başkanın seçilmesi için süreç başladı.

AKP "Meclis Başkan adayı kim olsun?" sorusuna yanıt aramak için temayül yoklaması yaptı. Grup Başkanı Naci Bostancı başkanlığındaki yoklamada milletvekilleri, partisinden Meclis Başkanı adayı olarak görmek istediği üyenin ismini yazarak, kapalı zarfla sandığa attı.

Zarfların Cumhurbaşkanlığı Sarayında açılacağı belirtildi. Adaylık müracaatının ise 22 Şubat Cuma günü yapılacağı kaydedildi. Kulislere yansıyan iddialara göre milletvekilleri, Bekir Bozdağ ya da Numan Kurtulmuş'un adaylığına daha sıcak bakıyor.

CHP ise adayını belirledi. Grup Başkanvekili Engin Özkoç, bir diğer Grup Başkanı Engin Altay'ı aday göstereceklerini bildirdi.

Adaylık başvuruları 23 Şubat saat 24'e kadar yapılacak. 24 Şubat'tan itibaren ise Meclis Başkanının seçimine geçilecek. Bir kişinin Meclis Başkanı seçilmesi için ilk iki turda üye tam sayısının üçte ikisi yani 400 çoğunluğu aranıyor. Üçüncü turda ise üye tamsayısının salt çoğunluğu yani 301 oy gerekiyor.

291 sandalyesi bulunan AKP'ye 49 milletvekili olan MHP'nin destek vermesiyle yeni Meclis Başkanın 3'üncü turda seçilmesi bekleniyor.

Öte yandan 24 Haziran seçimlerinde Antalya'dan milletvekili seçilen Deniz Baykal, yaklaşık 8 ay sonra Meclis'e giderek yemin etti. 

16 ay sonra Meclis'e tekerlekli sandalyeyle giden Baykal'ın yemin töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da hazır bulundu. 16 Ekim 2017'de beyne giden damarlardan birinin tıkanması sonucu hastaneye kaldırılan Deniz Baykal, 51 gün yoğun bakımda kalmıştı. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #binali yıldırım #chp #AKP
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.