Siyasi partilerin Binali Yıldırım'dan boşalan Meclis Başkanlığı için mesaisi sürüyor. AKP aday belirleme çalışmaları kapsamında Meclis'te temayül yoklaması yaptı. Muhalefet partilerinden CHP ise adayını belirdi.

Binali Yıldırım'dan boşalan Meclis Başkanlığı koltuğu için siyasi partilerin aday mesaisi sürüyor.



Salı günü Yıldırım'ın istifasının Meclis Genel Kurulu'nda okunmasının ardından yeni başkanın seçilmesi için süreç başladı.



AKP "Meclis Başkan adayı kim olsun?" sorusuna yanıt aramak için temayül yoklaması yaptı. Grup Başkanı Naci Bostancı başkanlığındaki yoklamada milletvekilleri, partisinden Meclis Başkanı adayı olarak görmek istediği üyenin ismini yazarak, kapalı zarfla sandığa attı.



Zarfların Cumhurbaşkanlığı Sarayında açılacağı belirtildi. Adaylık müracaatının ise 22 Şubat Cuma günü yapılacağı kaydedildi. Kulislere yansıyan iddialara göre milletvekilleri, Bekir Bozdağ ya da Numan Kurtulmuş'un adaylığına daha sıcak bakıyor.



CHP ise adayını belirledi. Grup Başkanvekili Engin Özkoç, bir diğer Grup Başkanı Engin Altay'ı aday göstereceklerini bildirdi.



Adaylık başvuruları 23 Şubat saat 24'e kadar yapılacak. 24 Şubat'tan itibaren ise Meclis Başkanının seçimine geçilecek. Bir kişinin Meclis Başkanı seçilmesi için ilk iki turda üye tam sayısının üçte ikisi yani 400 çoğunluğu aranıyor. Üçüncü turda ise üye tamsayısının salt çoğunluğu yani 301 oy gerekiyor.



291 sandalyesi bulunan AKP'ye 49 milletvekili olan MHP'nin destek vermesiyle yeni Meclis Başkanın 3'üncü turda seçilmesi bekleniyor.



Öte yandan 24 Haziran seçimlerinde Antalya'dan milletvekili seçilen Deniz Baykal, yaklaşık 8 ay sonra Meclis'e giderek yemin etti.



16 ay sonra Meclis'e tekerlekli sandalyeyle giden Baykal'ın yemin töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da hazır bulundu. 16 Ekim 2017'de beyne giden damarlardan birinin tıkanması sonucu hastaneye kaldırılan Deniz Baykal, 51 gün yoğun bakımda kalmıştı.





ulusal.com.tr