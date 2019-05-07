8 yıl aradan sonra bir ilk yaşandı. İmralı Cezaevinde tutuklu bulunan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan, avukatlarıyla görüştü. Bu görüşme "yeni bir çözüm süreci geliyor" iddialarına neden oldu. Açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan "Çözüm süreci diye bir şey yok" dedi. Kulislerde de PKK'yı zayıflatma planı mı yürürlükte tartışması başladı.

Gözler bir anda bu görüşmeye çevrildi. PKK elebaşısı Abdullah Öcalan, 2 Mayıs'ta avukatları ile bir araya geldi. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Avukatları 2011 yılından beri 810 başvuru yapmıştı.



Öcalan'ın metni basın toplantısında okundu. Açıklamada PKK ele başısının Suriye mesajı dikkat çekti.



2011'den sonra avukatlarıyla görüşemeyen Abdullah Öcalan, son olarak 2019'da kardeşi Mehmet Öcalan görüşmüştü.



8 yıl aradan sonra yapılan bu görüşme dikkat çekti. AKP sözücü Ömer Çelik, konuya ilişkin konuştu. Çözüm sürecinin HDP tarafından iyi değerlendirilemediğini söyledi.



Öcalan'ın avukatları ile görüşmesine KCK'dan tepki geldi. Eşbaşkanlıktan yapılan açıklamada, direnişi zayıflatmak için avukatların İmralı'ya gittiği ifade edildi.





ulusal.com.tr