Yeni açılım sürecinde "15 Şubat" propagandası devreye sokuldu

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin başlattığı yeni açılım sürecinde, 15 Şubat tarihi son günlerde sıkça telaffuz edilir oldu. Hükümet medyasının öncüleri Hürriyet ve Milliyet gazeteleri, benzer ifadelerle 15 Şubat’ı manşetlerine taşıdı. “Öcalan 15 Şubat’ta silah bırakma çağrısı yapacak” propagandası devreye sokuldu.

Servis edilen haberler, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olan YPG’nin ele başı Mazlum Abdi’nin ifadelerine dayandırılıyor. İddialara göre, PKK elebaşı Abdullah Öcalan, Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye getirildiği tarih olan 15 Şubat’ta, terör örgütüne silah bırakma çağrısı yapacak. Öcalan'ın, videolu mesaj ile açıklama yapmayı talep ettiği de iddialar arasında.

15 Şubat beklentisi yaratılarak toplum nezdinde Öcalan ve açılım süreci meşrulaştırılmaya çalışılıyor. PKK elebaşının serbest bırakılması için Ankara'ya baskı kurulmak isteniyor.

Ancak Kandil’den gelen açıklamalar, yaratılmak istenen "silahlara veda" havasının tersi yönünde...

Terör örgütü PKK/KCK elebaşlarından Sabri Ok, açılım sürecinin Meclis’te yasallaştırılmasını istedi. "'PKK silah bıraksın, Apo silahı bırakın desin’ diyorlar. Öcalan özgür olmazsa, koşullar değişmezse adım atılmaz" dedi.

Suriye’de Kürt özerk yönetimini, Türkiye’nin engellediğini söyleyen Ok, “Bu ihtimalden bile rahatsız oluyorlar ve Şam’a baskı yapıyorlar” diyerek, PKK’nın Kürdistan hayalinden vazgeçmediğini de açıklamış oldu.