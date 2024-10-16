"Yeni açılımın" taşları döşeniyor! Öcalan'ın Kandil'e "Şartlar Listesi" gönderdiği öne sürüldü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "örgüte silah bıraktır" çağrısı yaptığı PKK lideri Abdullah Öcalan’ın, DEM Parti aracılığıyla Kandil’e bir liste ulaştırdığı iddia edildi.

ABD merkezli Al-Monitor’ün yazarı Amberin Zaman, Öcalan’ın Kandil’deki PKK yönetimiyle görüştürüldüğünü ve "silahları bırakmayı müzakere etmenin zamanı geldi"dediğini yazmıştı.

Adalet Bakanlığının yalanladığı görüşme ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. ABD’de yaşayan Kürt-milliyetçi siyasetçi İbrahim Halil Baran, İmralı’dan Kandil'e bir listenin ulaştırıldığını söyledi.

İbrahim Halil Baran’ın aktardığına göre, söz konusu listede, PKK'nın silah bırakması, yöneticilerinin bir Avrupa ülkesine sürgün edilmesi, PKK yerine yeni bir siyasi partinin kurulması ve Öcalan'ın Mart 2025’te serbest bırakılması gibi maddeler yer alıyor.

Ayrıca, yeni Anayasa’da Kürtçe seçmeli derslerin artırılması, müebbet hapis cezasının 30 yıldan 25 yıla düşürülmesi ve teslim olan PKK’lıların pişmanlık yasasından faydalanması da yine listede yer alan talepler arasında...

Baran’ın, kendi kaynaklarına dayanarak aktardığı bilgilere göre, Öcalan Ankara’nın kontrolünde Kandil’le görüştü ve liste, DEM Parti aracılığıyla İmralı’dan Kandil’e ulaştırıldı.