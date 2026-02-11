Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek kimdir, hangi davalara baktı? Akın Gürlek kariyeri ve özgeçmişi

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek Kimdir?

Akın Gürlek, 1982 doğumlu olup 44 yaşındadır. Nevşehir’de doğup büyüyen Gürlek, meslektaşı Elif Gülşah Gürlekile evlidir ve bu evlilikten bir çocuk sahibidir.

Akın Gürlek, Türkiye’nin yeni Adalet Bakanı olarak görev yapmaktadır. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Şubat 2026’da Adalet Bakanlığı görevine atanan Gürlek 44 yaşındadır. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2005 yılında mezun olan Gürlek, meslek hayatına hakim-savcı olarak başlamış ve yargı teşkilatında yükselmiştir.

Eğitim ve Kariyerinin Başlangıcı

Akın Gürlek, üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayarak 2005 yılında mezun oldu. Ardından çeşitli il ve ilçelerde hakimlik görevlerinde bulundu. 2021 yılında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından birinci sınıf hakimliğe terfi ettirilen Gürlek, İstanbul’a atanarak görevine burada devam etti.

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlıkları ve Öne Çıkan Davalar

Selahattin Demirtaş: İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi başkanıyken Demirtaş’ı “terör örgütü propagandası” suçundan 4 yıl 8 ay hapisle cezalandırdı. Bu hüküm, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ihlal kararı sonrası tahliye edilse de cezanın infazı nedeniyle Demirtaş’ın serbest kalmasını engelleyen süreçte rol oynadı.

Canan Kaftancıoğlu: İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı olarak, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle Kaftancıoğlu’nu beş ayrı suçtan 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı; bu karar siyasi katılımını da kısıtlayan sonuçlar doğurdu.

Enis Berberoğlu dosyası: Gürlek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi başkanıyken AYM’nin “hak ihlali” kararını uygulamamasıyla bilinir.

Hrant Dink davası: Dink cinayetinin “FETÖ hedefleri doğrultusunda işlendiğine” hükmeden heyetin başındaydı.

Sözcü Gazetesi ve ÇHD davaları: Sözcü yönetici ve yazarlarının “örgüte yardım” iddiasıyla yargılandığı dosyada heyet başkanı olarak çeşitli hapis cezalarına hükmetti. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) davası kapsamında savcılık itirazı sonrası heyet değişikliğine gidilerek hapis cezaları verilmesinde de adı geçti.

Can Dündar: Cumhuriyet gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, MİT TIR’ları davası sonrası yurt dışına çıkınca mahkeme kararıyla “kaçak” ilan edildi ve mal varlığına el koyma kararı verildi; bu karar da Gürlek’in görev yaptığı mahkemenin süreçlerinde yer aldı.

Adalet Bakan Yardımcılığı ve İstanbul Başsavcılığı

Gürlek, 1 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakanlığı’nda Bakan Yardımcısı olarak atandı. Yaklaşık iki yıl süren bakan yardımcılığı görevi sonrasında, 2024 yılı Ekim ayında HSK kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirildi. Başsavcılık görevine 8 Ekim 2024’te başlayan Akın Gürlek, İstanbul yargı teşkilatının en üst makamını üstlenmiş oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak Gürlek, özellikle terörle mücadele, organize suçlar ve yolsuzluk soruşturmalarında aktif rol oynadı. Nitekim Gürlek, 2025 yılı içerisinde İBB’deki yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturmayı “100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası” olarak nitelendirmiş ve soruşturmada itirafçı beyanlarının gelmesiyle genişlediğini açıklamıştır.

Adalet Bakanlığı Görevine Atanması

Şubat 2026’da kabinede yapılan değişiklikle, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç görevden alınarak yerine Akın Gürlek atandı. Atama kararı Resmî Gazete’de yayımlanmış ve Gürlek 11 Şubat 2026 itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak görevine başlamıştır. Bu atamayla birlikte Gürlek, yürütme erki içinde Adalet Bakanlığı’nın en üst sorumlusu konumuna gelmiş, yargı alanındaki tecrübesini bakanlık yönetiminde sürdürmeye başlamıştır.