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Yeni Akit gazetesi Haber Müdürü Murat Alan hakkında suç duyurusu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yeni Akit gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'ın bir televizyon kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görev yapan generallere söylediği sözlerle ilgili hazırlıkların tamamlanmasına müteakip suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı

Yeni Akit gazetesi Haber Müdürü Murat Alan hakkında suç duyurusu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yeni Akit gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'ın, "O hizaya gelmeyen apoletli generalleriniz hepsi Erdoğan'ın arkasında saf tutuyor. Oynaya oynaya eşek gibi saf tutacaklar" sözlerine ilişkin hazırlıkların tamamlanmasına müteakip suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı

MSB tarafından Alan'ın sözleri, 'yakışıksız' olarak nitelendirildi.

Alan, "O hizaya gelmeyen apoletli generalleriniz hepsi Erdoğan'ın arkasında saf tutuyor. Oynaya oynaya eşek gibi saf tutacaklar" demişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #yeni akit #murat alan
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