Karanlık güçlerin maşası olma işlevini Türkiye’nin yakın tarihinde defalarca yerine getiren Yeni Akit gazetesi, provokasyon ve hedef gösterme çabalarına bir yenisini ekledi.

Gazetede 8 Aralık 2018 tarihinde Harun Sekmen imzasıyla yayımlanan “Oğlancı’nın rezil kitabı poşetten çıktı” başlıklı sözde haber, Aydınlık Gazetesi yazarı Rıza Zelyut’a ve yayınevimize hakaretler içermekte, yargı kararlarını hiçe sayarak hedef göstermektedir.



Haberde şu ifadeler yer almaktadır:



“Milli ve manevi değerlerimize düşmanlığıyla bilinen Alevi kökenli Rıza Zelyut’un, Osmanlı Devleti’ni karalamaya yönelik kaleme aldığı ‘Osmanlı’da Oğlancılık’ isimli ahlaksız eseri, Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nun aksi yöndeki kararına rağmen serbest bir şekilde raflardaki yerini aldı.”



Rıza Zelyut’un, ilk basımın gerçekleştirildiği 2016 Kasım ayından bu yana okurlardan geniş ilgi gören “Osmanlı’da Oğlancılık” adlı kitabı tümüyle bilimsel kaynaklara ve Osmanlı döneminin klasik metinlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Kitabın kaynakçasında belirtilen klasik Osmanlı eserlerinin tamamı halen kütüphanelerimizde koruma altındadır. Temel kaynaklar, Osmanlı padişahlarının kaleme aldıkları da dahil, dönemin şairlerinin divanları, şehrengizler, başta Evliya Çelebi Seyahatnamesi olmak üzere pek çok Osmanlı kültür ürünüdür.



Söz konusu kitabın T.C Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nun 25 Ocak 2018 tarihli kararıyla “muzır neşriyat” kapsamına alınmasına karşı hukuki başvurumuz üzerine, Ankara 11. İdare Mahkemesi 14 Kasım 2018 tarihli kararıyla ilgili işlemi iptal etmiş, “Osmanlı’da Oğlancılık” kitabıyla ilgili herhangi bir kısıtlama işlemi yapılamayacağını hükme bağlamıştır. Mahkeme “dava konusu kitabın küçüklerin maneviyatı üzerinde zararlı tesir yaratacak nitelikte olmadığını” net olarak belirtmektedir.



Mahkemenin hükmünde yararlandığı 18 Ekim 2018 tarihli bilirkişi raporunda da şöyle denilmiştir:



“Bu temel bilgiler çerçevesinde bahsi geçen kitabın içeriği ergenlik öncesi (10 yaş altı) çocukların maneviyatı üzerinde olumsuz tesir oluşturma özelliği taşımamaktadır. (…) Tüm yaş gruplarındaki insanlarda ama özellikle de çocuk ve ergenlerde bir konuda yasak getirilmesi konuyu ilginç kılmak için yeterlidir. Bu durumda da aslında büyük olasılıkla okumayı hiç düşünmeyecekleri bir kitabın ‘muzır’ ya da olumsuz örnek oluşturacak olarak tanımlanması özellikle çocuk ve genç okuyucular için okumayı teşvik edici bir etki yaratabilir.”



ulusal.com.tr



Şeriatçı sözde gazete Yeni Akit’i çıldırtan, hakaret, iftira ve karalamalarla dolu sözde habere yol açan gelişme ve ilgili kararlar bunlardır.

Kaynak Yayınları olarak, Yeni Akit’in yazarımız Rıza Zelyut ve kurumumuza yönelik hakaret ve iftiralarına karşı hukuki süreç başlatarak suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.



