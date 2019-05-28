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Yeni askerlik sistemi için gözler Meclis'te! Hudut zaafı eleştirilerine yanıt

Yeni askerlik sistemi için gözler Meclis'te. Komisyondan geçen kanun teklifi Genel Kurul'da görüşülecek. "Hudutlarda zafiyet oluşacak" eleştirileri tartışılırken, askerlik süresinin 6 aya düşmesinden faydalanacak erler valizlerini toplamaya başladı.

Yeni askerlik sistemi için gözler Meclis'te! Hudut zaafı eleştirilerine yanıt

Yeni askerlik sistemi için  hazırlanan kanun teklifi Meclis'te bekliyor. Kışlalarda ise hareketlilik sürüyor.

Milli Savunma Komisyonu'ndan geçen  65 maddeli kanun teklifi bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Meclis'ten geçmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Teklifin Meclis'ten geçmesi ve Erdoğan'ın onaylamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Teklif bedelli askerliği kalıcı hale getiriyor. 1 ay temel eğitimin ardından bedelini ödeyen askerden ayrılabilecek.

Bedelliye ayrılmayanlar ise 5 ay daha askerlik yapacak. Ordunun ihtiyaçları kapsamında kişi talep ederse 6 ay daha maaşlı askerlik yapabilecek.

Şu an silah altında bulunan 6 ayını doldurmuş erler kanun yasalaşınca terhis edilecek. Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre kanunun yasalaşmasını bekleyen 6 ayını doldurmuş erler valizlerini toparlamaya başladı.

Sınır boylarındaki erlerin de terhis edilecek olması "hudutlarda zafiyet oluşacak" iddialarını gündeme getirmişti. Güvenlik kaynakları ise sınırlardaki tüm askeri araç ve gereçlerin terhis olacak askerler tarafından değil profesyonel kadrolar tarafından kullanıldığını belirtti.

Bu arada Teklif metninin 45'inci maddesi de dikkat çekiyor. Maddeye göre, Cumhurbaşkanı gerekli görülen sahalarda özel olarak görevlendirilen gönüllüleri askerlikten muaf tutabilecek. Uzmanlar bu maddeye sınırlama getirilmesi gerektiğini belirtiyor.


HABER: GÜRKAN DEMİR
ulusal.com.tr

Etiketler; #askerlik
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