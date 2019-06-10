Bedelli uygulamasını kalıcı hale dönüştüren yeni askerlik sistemi için yarın kritik gün. Askerlik sistemine ilişkin hazırlanan kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. Uzun dönem askerliği 12'den 6 aya düşüren kanun teklifiyle, Cumhurbaşkanına da iki önemli yetki veriliyor.

Bedelliyi kalıcı hale dönüştüren yeni askerlik sisteminin yarın Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.23 Mayıs'ta Milli Savunma Komisyonu'ndan geçen kanun teklifinin yasalaşması gelen eleştiriler nedeniyle bayram sonrasına bırakılmıştı. Bayram bitti, gözler Meclis'e çevrildi.Ak Parti, teklif görüşmeleri öncesi kapalı grup toplantısı yapacak. Toplantıda eleştiriler masaya yatırılacak. Kulislerde teklifin Milli Savunma Komisyonuna gönderilerek revize edilebileceği de öne sürülüyor.Teklife ilişkin gelen eleştirilerden birisi 45'inci madde ile Cumhurbaşkanına verilen muafiyet yetkisi. Buna göre, Cumhurbaşkanı gerekli görülen sahalarda özel olarak görevlendirilen gönüllüleri askerlikten muaf tutabilecek.Bir diğer tartışma ise teklifin 5'inci maddesi. Maddeye göre Cumhurbaşkanı askerlik süresini ihtiyaca göre bir katına çıkarabilecek ya da yarısına kadar indirebilecek.Güvenlik kaynakları ise 45 ve 5'inci madde ile Cumhurbaşkanına verilen yetkinin yeni hükümet sistemine uyum amaçlı olduğunu belirtiyor.65 Maddeli teklife göre, uzun dönem askerlik süresi 12'den 6 aya düşüyor. Kanun yasalaştığında da yaklaşık 130 bin er düzenlemeden faydalanarak terhis olabilecek. Toplu terhis nedeniyle hudutlarda güvenlik zafiyeti yaşanacağı iddiaları var.Güvenlik kaynakları, hudutlarda er sayısının az olduğunu, düzenleme ile yaşanacak terhislerin zaaf yaratmayacağını belirtiyor. Terörle mücadelenin kararlı bir şekilde devam ettiğine dikkat çeken kaynaklar, er sayısındaki azalmanın hesaba katıldığını ifade ediyor.Tartışmalı 45'inci maddeye ilişkin Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da bir açıklama yaptı. Eski sisteme göre Bakanlar Kurulu'nda olan yetkinin Cumhurbaşkanına verildiğini belirten Turan, ilgili maddenin sınırının belirlenmesine ilişkin bir değişiklik olabileceğini söyledi.Toplu terhise ilişkin de konuşan Turan, ortaya bir zaaf çıkmayacağına ilişkin gerekli bilgilerin askeri yetkililerce kendilerine verildiğini kaydetti.