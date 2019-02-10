Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın son kabine toplantısında sunumunu yaptığı yeni askerlik sisteminin detayları netleşiyor. Uzmanların ise konuyla ilgili bazı endişeleri var.

Yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışmalar sürüyor. Temel askerlik eğitimi 1 ay, kısa dönem 6 ay, uzun dönem askerlik süresinin 9 veya 12 ay olacağı belirtiliyor. Ancak henüz netlik kazanmadı.



Ulusal Kanal yayınına katılan emekli Tümgeneral Naci Beştepe, yeni askerlik sistemi üzerine konuştu.



Beştepe'nin üzerinde çalışılan yeni askerlik sistemi ile ilgili bazı endişeleri var.



Emekli Tümgeneral bedelli askerliği sakıncalı buluyor. Beştepe'ye göre terör tehdidi ve Türkiye'nin bulunduğu çoğrafya gereği herkesin Mehmetçik olması şart.



Türkiye'de askerliğini yapmamış ciddi bir kesim var. Bedelli bu duruma çare olmadı. Nedeni ise ekonomik durumun el vermeyişi oldu.



Yeni sistemde tartışmalı konulardan biri de yedek astsubaylık...



Beştepe'ye göre askerlik sistemi değişmeli.





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