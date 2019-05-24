Bedelli askerliği kalıcı hale getiren kanun teklifi Meclis Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. 65 Maddeli teklif önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Askerlik süresini 12 aydan 6 aya düşüren teklife göre, bedelli askerliğin ücreti en az 30 bin lira olup her yıl artacak. Teklifle yedek astsubaylık uygulaması da getiriliyor.

Bedelli askerlik kalıcı olacak. Askerlik süresi bir yıldan 6 aya çekilecek. Yedek astsubaylık uygulaması başlatılacak.



Yeni askerlik sistemi için hazırlanan 65 Maddeli kanun teklifi Meclis Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi.



Teklif için 26 Mayıs saat 18'e kadar muhalefet şerhi yazılacak. 28 Mayıs Salı günü ise Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.



Teklife göre yaşı gelen herkes 1 ay temel askerlik eğitimi alacak. Ardından isteyen bedelini ödeyerek askerlikten ayrılacak. Bedel ise en az 30 bin lira olacak. Bu her yıl artabilecek. Bedelli için 20 yaşını doldurmuş her erkek başvuru yapabilecek.



Bedelli yapmak istemeyenler ise 5 ay da askerlik yapacak. Askerliğini 6 aya tamamlayan bir er, gerekli koşullar sağlarsa 6 ay da maaşlı askerlik yapabilecek. Kanun yürürlüğe girdiği tarihte 6 ayını doldurmuş silah altındaki erler terhis olabilecek.



Mevcut koşullarda lisan mezunlarının yedek subaylık hakkı var. Yeni sistemle ön lisans mezunları için de yedek astsubaylık getiriliyor.



Askerlik erteleme yaş sınırları da değişiyor. Lise mezunu için 29 olan erteleme yaş sınırı 22'ye indiriliyor, meslek lisesi mezunları için ise bu yaş 25'e çıkartılıyor. Askerliği erteleme yaşı lisans mezunları için 28, lisansüstü için 32, doktora için 35 olacak.



Teklifin komisyon görüşmelerinde söz alan CHP'li vekiller bedelli askerliğin fiyatının yüksek olduğu eleştirisini yaptı.



MHP Milletvekili Hidayet Vahapoğlu ise bölgedeki tehditler kapsamında zorunlu askerlik süresinin düşürülmesinin risk taşıdığını söyledi.



PKK'nın siyasi uzantısı HDP ise vicdanı ret istedi.





ulusal.com.tr