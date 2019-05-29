Yeni askerlik düzenlemesine yönelik Meclis'te teklifin yasalaşması bayram sonrasına kaldı. 1 Haziran'dan önce yasalaşmaması durumunda askerlik teklifi, Genel Kurul'da en erken 25 Haziran'da ele alınabilecek

Yeni askerlik düzenlemesine yönelik Meclis'te teklifin yasalaşması bayram sonrasına kaldı.



Bu yasanın Meclis'ten geçmesiyle, 6 ayını tamamlamış olan uzun dönem (12 ay) askerler terhis olacaktı. Bayram öncesi terhis olmayı bekleyen 130 bin asker, vekillerin yasayı erteleme kararıyla kışlada kaldı.



VEKİLLERİN GÜNDEMİNDE SEÇİM OLACAK



1-11 Haziran arasında bayram tatili yapacak Meclis'in, İstanbul seçimlerinin yenileneceği 23 Haziran'a kadar aç-kapa yöntemiyle çalışmaması planlanıyor.



EN ERKEN TARİH 25 HAZİRAN



Buna göre; 1 Haziran'dan önce yasalaşmaması durumunda askerlik teklifi, Genel Kurul'da en erken 25 Haziran'da ele alınabilecek.



ulusal.com.tr