Yeni askerlik sisteminde son dakika gelişmesi... Terhis belgeleri hazır

Yeni askerlik sisteminin yarın TBMM'de kabul edilerek yasalaşması bekleniyor. Bu arada silah altındaki askerlerden 6 ayını tamamlayanların terhis belgeleri hazırlandı. Genelkurmay Başkanlığınca tamamlanan işlemlerle yaklaşık 106 bin asker terhis olacak. Bu arada kanun yasalaştıktan sonra 6 ay içinde askere gitme koşulu ile asker kaçakları ve bakayalara kesilen para cezaları da affedilecek.

Genelkurmay Başkanlığı, yeni askerlik sisteminin yasalaşmasıyla birlikte terhis olacak yaklaşık 106 bin askerin belgesini hazırladı.



65 maddeli asker alma kanun teklifinin son iki maddesi ve geçici hükümler yarın Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. Teklifin tümü üzerindeki oylamaya Ak Parti'nin yanı sıra CHP, MHP ve İyi Parti de destek verecek. Saat 15'te açılacak Genel Kurul oturumunda bütün maddeler kabul edildikten sonra teklif Cumhurbaşkanının onayına sunulacak. Cumhurbaşkanın onaylaması durumunda Resmi Gazete'de yayınlanacak.



Ardından da terhisler başlayacak. Kanun teklifine göre askerlik süresi 12'den 6 aya düşecek. Şu an silah altında bulunan 6 ayını doldurmuş erler tezkere alacak. İsteyen 6 ay daha askerliğine 2 bin lira karşılığında devam edebilecek. Hudut birliklerinde olanların harçlığı ise 3 bin liraya çıkartılacak.



Genelkurmay Başkanlığı'nın tezkere alacak erlerin işlemlerini tamamladığı kaydedildi. Kanun teklifiyle bedelli askerlik de kalıcı olacak. Bakaya ve kaçak durumda olanlar bir kereye mahsus bedelliden faydalanabilecek. Bu durumda olanlar yığılma yaşansa dahi kuraya tabi tutulmadan bedelliden faydalanabilecek.



Kanun teklifine, bakaya ve kaçak durumda olanları yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme daha eklendi. Buna göre, bakaya ve kaçak durumda olduğu için para cezası alanların borcu, kanun yasalaştıktan sonra 6 ay içinde askere giderse silinecek.



Meslek yüksek okulu mezunları için de yedek astsubaylık gelecek. Yedek astsubaylar için askerlik süresi 12 ay olacak.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çalışmalarla ilgili muhalefet partilerine de bilgi verdi.



ulusal.com.tr