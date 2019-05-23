Ak Parti yeni tip askerlik sistemi için hazırladığı 65 maddeli kanun teklifini Meclis'e sundu.
Teklife göre, bedelli askerlikte yaş sınırı olmayacak, ücreti en az 30 bin lira olacak.
12 olan askerlik süresi ise 1 ay temel eğitim olmak üzere 6 aya düşürülecek. Teklif yasalaştığı taktirde silah altındaki askerler de bundan faydalanabilecek.
Mevcut durumda yedek subaylık vardı. Yeni tip sistemle yedek astsubaylık da getiriliyor. Astsubay kökenli askerler yedek astsubaylığın işlerliği olmayacağı görüşünde.
Emekli Astsubay Oktay Yıldırım, yeni sistemin yasalaşmaması gerektiğini vurguladı. Yıldırım, olası bir seferberlik ilanında yeni sistemin ihtiyaçlara karşılık vermeyeceğini söyledi.
HABER: GÜRKAN DEMİR
KAMERA: AYDIN GERGİN
ulusal.com.tr
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