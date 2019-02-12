Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından kritik açıklamalar yapıldı. Yeni askerlik sistemiyle ilgili MSB'den "İlk taslak kabine toplantısında Cumhurbaşkanımıza sunuldu, çalışmalarımız diğer kurumlarla koordineli devam ediyor." açıklaması yapıldı. Ayrıca, "Yurt içinde ve Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlar kapsamında üç haftada 56 terörist etkisiz hale getirildi. FETÖ ile mücadele kararlılıkla devam etmektedir. Son 7 ay içinde 1076 personel açığa alınmıştır. Tel Rıfat bölgesinden saldırılara unsurlarımız tarafından meşru müdafaa kapsamında gerekli cevap verilmektedir, verilmeye devam edilecektir." denildi

Milli Savunma Bakanlığı, basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.



Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop tarafından yapılan sunumda, İstanbul’da yaşanan askeri helikopter kazasının titizlikle araştırıldığı vurgulandı.



İkinci kazadan sonra Samandıra'daki 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nın Trakya'da bir bölgeye taşınması için de proje çalışmasının başladığı belirtiliyor.



Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadeleye etkin bir şekilde devam ettiğini aktaran Aktop, son üç haftalık bilançoyu paylaştı.



Suriye’de yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Aktop, TSK’nın Suriye’nin siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstererek çalışmalara devam ettiğini söyledi.



Bunun yanı sıra, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki çalışmaları da MSB’nin gündemindeydi.



Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Aktop ayrıca, yeni askerlik sistemine ilişkin çalışmaların son noktaya geldiğini söyledi.



YENİ ASKERLİK SİSTEMİ

Yeni Askerlik Sistemi ile ilgili olarak ise; çalışmamızın ilk taslağı Kabine Toplantısında Sn. Cumhurbaşkanımıza sunulmuştur. Çalışmalarımız, diğer Bakanlıklar/Kurumlarla koordineli olarak devam ediyor. Maksadımız, Toplumdan geniş bir kabul görecek, tüm ihtiyaçları ve talepleri karşılayacak dengeli bir sistem teşkil etmektir. Önümüzdeki günlerde çalışmalar Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacak. Sonuçlar müteakiben kamuoyuyla paylaşılacaktır.



Fırat'ın Doğusuna harekat planı TSK tarafından tamamlandı."



ulusal.com.tr