Van Valiliğine Mehmet Emin Bilmez, Bilecik Valiliğine Bilal Şentürk, Ardahan Valiliğine Mustafa Masatlı atandı.

Şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin yerine Osmaniye Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman atandı.



Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Iğdır, Karabük, Muş, Osmaniye, Rize ve Siirt'e yeni il emniyet müdürleri atandı.



Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 8 üniversiteye yeni rektör atandı.