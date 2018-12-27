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Yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Van Valiliğine Mehmet Emin Bilmez, Bilecik Valiliğine Bilal Şentürk, Ardahan Valiliğine Mustafa Masatlı atandı.

Yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin yerine Osmaniye Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman atandı.

Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Iğdır, Karabük, Muş, Osmaniye, Rize ve Siirt'e yeni il emniyet müdürleri atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 8 üniversiteye yeni rektör atandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #atama #Resmi Gazete
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