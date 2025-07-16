Yeni baba olan uzman çavuş, doğumdan 3 gün sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Hatay İskenderun’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 30 yaşındaki Uzman Çavuş Hüseyin Doğmaz’ın 3 gün önce baba olduğu öğrenildi. Eşinin doğumu nedeniyle memleketine gelen Doğmaz, evladını görebildikten kısa süre sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Yeni baba olan uzman çavuş, doğumdan 3 gün sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
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DOĞUM SONRASI İZNE GELMİŞTİ

Adıyaman’da görev yapan 30 yaşındaki Uzman Çavuş Hüseyin Doğmaz, eşinin doğum yapması üzerine birliğinden izin alarak memleketi Hatay’a geldi. Evladını ilk kez kucağına alan Doğmaz, doğumdan yalnızca üç gün sonra aniden fenalaştı.

İskenderun’da rahatsızlanan Doğmaz, acilen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen uzman çavuşun kalp krizi geçirdiği belirlendi ve hayatını kaybettiği açıklandı. Doğmaz’ın ani ölümü, ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntüye yol açtı.

Hayatını kaybetmeden sadece üç gün önce baba olduğu öğrenilen Doğmaz’ın, ilk kez baba olmanın heyecanını yaşadığı belirtildi. Genç askerin hem baba olma sevinci hem de ani kaybı, acıyı iki katına çıkardı.

Uzman Çavuş Hüseyin Doğmaz’ın cenazesi, İskenderun ilçesi Gültepe Mahallesi’ndeki Çiğdemlik Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Belen ilçesinde bulunan Muhlis Ali Mezarlığı’na dualarla defnedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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