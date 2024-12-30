Yeni bir kuşak doğuyor: 2025'ten sonra dünyaya gelecek bebekler Beta Kuşağı'na dahil olacak

2025 yılı, sadece yeni bir yılın başlangıcını işaret etmekle kalmayacak, aynı zamanda tarihsel bir dönüm noktası olacak. Baskagazete.com'un haberine göre, 2025'ten itibaren doğacak olan bebekler, 'Beta Kuşağı'na dahil olacak.

Beta Kuşağı, hızla değişen ve gelişen bir dünyada büyüyecek. Küresel iklim değişikliği, hızlı kentleşme ve sürdürülebilirlik gibi önemli sorunlar, bu kuşağın günlük hayatlarını şekillendirecek temel etmenlerden biri olacak. Yapay zeka ve otomasyonun her alanda entegre olduğu, teknolojinin adeta hayatın bir parçası haline geldiği bir dönemde bu çocuklar dünyaya gelecek.

2035 yılına kadar, bu kuşak dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 16’sını oluşturacak. Bu durum, sosyal, ekonomik ve çevresel değişimlerin daha da hızlanacağı anlamına geliyor. Beta Kuşağı, doğal bir şekilde geleceğin liderleri, girişimcileri ve teknolojik yeniliklerin öncüsü olacak.

Z KUŞAĞI EBEVEYNLERİNİN ROLÜ ETKİLİ OLACAK

Beta Kuşağı'nın büyümesinde, Z kuşağı ebeveynlerinin de önemli bir rolü olacak. Z kuşağı, kendi çocuklarının dijital alışkanlıklarını daha bilinçli bir şekilde yönetecek ve sosyal medya ile ekran sürelerini daha dikkatlice denetleyecek.

2010-2024 yılları arasında doğan bebekler, Alfa Kuşağı'nı temsil ediyordu.