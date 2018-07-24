Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarına Türkiye'nin katılmayacağını açıkladı. Yeni dönemde dış politikada dengeli bir siyaset izleyeceklerini söyleyen Dışişleri Bakanı, "komşularla sıfır sorun" vurgusu yaptı...

ABD'nin İran'a yaptırımlarından Doğu Akdeniz'e, Avrupa Birliği ile ilişkilerden FETÖ'ye... Bir çok kritik başlık hakkında konuştu Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu... Dışişleri Bakanı, Amerikan'ın İran'a yönelik yaptırım siyasetini eleştirdi.



ABD'den bir heyet geldi. Biz bu yaptırımlara katılmayacağımızı söyledik. Biz petrol alıyoruz. Bir de uygun şartlarda alıyoruz. Nereden alacağız, seçenek ne? Siz uzaktan konuşuyorsunuz ama biz bunlara uyamayız. Türkiye olarak bu yaptırımlara uymayacağımızı izah ederken, prensip olarak ABD'nin bu yaptırımlarını da doğru bulmadığımızı söylüyoruz.



Cumhuriyet gazetesine konuşan Çavuşoğlu, yeni dönemde dış politikata" denge siyaseti"nin önemli olduğunu söyledi.



Dış politikamızın felsefesi: Yurtta sulh cihanda sulh. Komşularla sıfır sorun. Bizim gibi bu coğrafyadaki bir ülke son derece aktif bir dış politikanın yanında dengeli bir dış politika izlemek zorunda. Bir taraftan Rusya, bir taraftan ABD, bir taraftan NATO vs. Bize bazen ‘eksen kayması mı var' diyorlar. Bizim bunlardan birisini tek başına seçmemiz doğru değil, tek başına AB'ye yönelmemiz de doğru değil. Ama diğer taraflarda iyiyiz diye AB'ye sırtımızı da dönmemiz doğru değil.



FETÖ ile mücadele konusuna da değindi Dışişleri Bakanı. ABD ile FETÖ'yle mücadele konusunda iyimser bir tablo çizmenin henüz erken olduğunu belirtti.



Bizim için asıl önemli olan FETÖ'nün ve örgüt üyelerinin iadesi. Bizim ısrarlı tutumumuzdan sonra konuya biraz daha ciddi yaklaştıklarını söyleyebilirim ama iyimser bir tablo çizmek için de erken.



Çavuşoğlu Akın İpek'in iadesiyle ilgili ise "Eylüldeki mahkemede göreceğiz ama bu işi ciddiye aldıklarını söyleyebilirim" diye konuştu.



Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları da soruldu Mevlüt Çavuşoğlu'na. Dışişleri Bakanı, "Sonbaharda eğer Rum tarafı tek taraflı adımlar atarsa biz de sondajlara başlarız" dedi.



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