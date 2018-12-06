Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik yazdı...

Yaşanan ekonomik kriz taşları yerinden oynatmaya başladı.

Toplumun büyük çoğunluğu için bıçak kemiğe dayanmış durumda.

İşçi, çiftçi, memur, emekli, esnaf, sanayici, ...

hem ülkenin, hem kendilerinin geleceğine sahip çıkmak için hazırlanıyor.



TÜRKİYE İÇİN EL ELE

Halk, Türkiye’nin genel çıkarları konusunda birlik içinde.

PKK’ya, FETÖ’ye karşı mücadeleye destek veriyor.

Doğu Akdeniz’deki tehlikenin farkında.

Ege’de Yunanistan’ı kışkırtanın ABD olduğunun bilincinde.

Kıbrıs’ta oynanmak istenen oyunu görüyor.

...

Ama, izlenen yanlış ekonomik politikalarla geleceklerinin karartıldığını da görüyor.



MEMURLAR

Memurlar, emekliler, ... kayıpta. Ocak ayında maaşlara yapılan zamlar bir ayda eridi. Yılın ikinci yarısında krizin derinleşmesi yaşam standartlarını iyice düşürdü.

Şimdi yıl başında maaşlara yapılacak zam tartışılıyor. Memurlar meydanlara çıkmayı konuşuyor. Sadece muhalif sendikalara üye memurlar değil, yandaş sendikalara üye memurlarda da kıpırdanma var. Öyle görünüyor ki önümüzdeki günler sıcak geçecek.



İŞÇİLER

Piyasada durgunluk hat safhada.

İşini kaybeden işçi sayısı her geçen gün artıyor.

Üstelik rakamlar da büyüdü.

Eskiden 5-10, bilemedin 50 kişi işten çıkarılıyordu.

Ölçek giderek büyüdü. Şimdi binlerden, iki binlerden, hatta üç binlerden söz ediliyor.

İşçiler ve işsiz işçiler arasında da hareketlenme var.



ÇİFTÇİLER

Zor durumda olan kesimlerden biri de çiftçiler.

Pancar üreticisi pancarını satamaz hale geldi.

Ispanak üreticisi ürününü tarlada çürümeye bıraktı.

Buğday üreticisi ekim yapamaz durumda.

Yapanlar da gübre atamadı

Girdi maliyetlerindeki artış yüzde yüzlerde.

Ancak ürettikleri ürün fiyatlarındaki artış bunun beşte, hatta onda biri düzeyinde.

Çiftçilerde de homurtular artıyor.

AKP’nin en güçlü olduğu illerden Konya’da yapılan bir toplantıda bakanı protesto için salonu terk ettiler.



HABERCİ

İşçiler, memurlar, emeklilerde durum böyle.

Fırtına öncesini haber veren bir durum yaşanıyor.

Sadece çalışanlar mı?

Esnaf, tüccar, sanayici de aynı durumda.

Gerilim giderek yükseliyor.

Üretime destek politikasına ayak sürünmesi, bu da yetmezmiş gibi yandaşları kurtarmak için atılan adımlar tepkileri büyütüyor.

Yanlış yatırımlar batmaya başladı.

Sabrının sonuna gelmiş görünüyor.

Yeni dönemin işareti.



ENFLASYON RAKAMLARI

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı.

Tüketici enflasyonu yüzde 1,44 düşmüş.

Halkla dalga geçer gibi.

Açıklama sonrası akşam saatlerinde oturduğum semtteki büyük bir market zincirinin kasasında hesap ödeyen müşterileri izledim.

Müşteriler hesap öderken öfkeliydi.

Sık sık enflasyon düşüşüne(!) gönderme yaptılar.

Üstelik korku duvarını da aşmışlardı.

Tepkilerini yüksek sesle dile getiriyorlardı.

En büyük pay da TÜİK’e yönelikti.



AYARLAMA

Genel kanı, enflasyondaki düşüşün(!) doğru olmadığı şeklinde.

Memura, emekliye, ... yılbaşında enflasyon zammını düşük tutmak için rakamların “ayarlandığına” inanılıyor.



GEZİ SORUŞTURMALARI

Tam da böyle bir ortamda, Gezi eylemleri ile ilgili soruşturmalar başladı.

Olayın üzerinden 5 yıl geçti.

Nedense düğmeye şimdi basıldı.

Ön alma çabası var.

Sanki demokratik yöntemlerle haklarını aramak istenenlere sopa gösteriliyor.

Kimin fikri bilmiyorum ama bu politika AKP’ye de yaramaz.

Türkiye’nin ihtiyacı yeni bölünmeler değil, birlik..!

Türkiye üzerine hesap yapanların değirmenine su taşımayalım.