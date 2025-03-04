Yeni düzenleme yolda: Biletsiz yolcu taşıyanlara dev ceza geliyor

AK Parti milletvekillerinin hazırladığı teklife göre, Karayolu Taşıma Kanunu’ndaki idari para cezaları önemli ölçüde artırılacak. Bu hafta TBMM Başkanlığı’na sunulması beklenen teklif, özellikle bilet ve sözleşme gerekliliklerine uymayan taşımacılar için sert yaptırımlar öngörüyor.

Teklif, biletsiz yolcu taşıyanlara uygulanan cezanın 300 TL’den 8 bin 500 TL ile 85 bin TL arasında değişecek şekilde düzenlenmesini içeriyor.

Karayolu Taşıma Kanunu'nda yapılacak en dikkat çekici değişiklik, biletsiz yolcu taşıyanlara uygulanacak cezaların artırılması. Bugüne kadar 300 TL olan ceza, yeni düzenlemeyle 8 bin 500 TL ile 85 bin TL arasında değişen tutarlara çıkarılacak. Bu, sektördeki bazı taşımacılar için önemli bir finansal yük oluşturacak.

Ayrıca, sözleşmesiz taşımacılık yapanlara da aynı miktarda idari para cezası kesilecek. Bu adım, taşıma sektöründe düzenin sağlanmasına ve kurallara uyumun artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

TERMİNAL DIŞI İNDİRME VE BİNDİRME YAPANLARA SERT CEZA

Bir diğer dikkat çeken düzenleme ise, terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara uygulanacak cezalar. Bu tür taşımacılık faaliyetleri, yolcuların güvenliğini tehdit edebileceğinden, cezalar 5 bin TL ile 50 bin TL arasında değişen rakamlara kadar çıkacak.

DOĞUM YARDIMI VE DHMİ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK DÜZENLEMELER

Teklif, sadece taşımacılık sektörüyle sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda doğum yardımı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) çalışanlarına yönelik düzenlemeler de içermekte. 1 Ocak 2025’ten itibaren, doğum yardımının miktarının Cumhurbaşkanı tarafından belirleneceği belirtiliyor. Ayrıca, bu yardımlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan ödenecek ve vergi kesintisi yapılmayacak.

Teklifte, DHMİ çalışanlarına Eurocontrol havacılık tazminatı verilmesine ilişkin bir düzenlemeye de yer veriliyor.