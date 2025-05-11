Yeni düzenleme yolda: Doğum yapanın borcu silinebilir

Devletin genç çiftlere sunduğu faizsiz evlilik kredisi desteğinde çarpıcı bir değişikliğe gidiliyor. Aile ve Gençlik Bankası üzerinden sağlanan kredi kapsamında, çocuk sahibi olan ailelerin kredi borçlarının tamamen ya da kısmen silinmesine olanak tanıyacak yeni bir teşvik modeli üzerinde çalışıldığı açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Bursa’da katıldığı bir söyleşide yaptığı açıklamada, söz konusu düzenlemenin hazırlık aşamasında olduğunu belirtti. Efendioğlu, Aile ve Gençlik Bankası fonunun doğal gaz, petrol ve nükleer enerji gibi enerji gelirlerinden elde edilen kaynaklarla desteklendiğini ve bu fonun giderek büyüdüğünü söyleyerek, “Bu fonda toplanan kaynak ciddi oranda artıyor. İlk uygulama alanı faizsiz evlilik kredisi oldu. Şimdi çocuk teşvikiyle birlikte bu kredinin geri ödemesinden kısmen ya da tamamen feragat edilmesi gündemde” dedi.

MEVCUT MODEL: 2 YIL GERİ ÖDEMESİZ, FAİZSİZ

Halihazırda yürürlükte olan evlilik kredisi modeli, genç çiftlere faizsiz olarak verilen ve ilk iki yıl geri ödemesiz olan bir yapıya sahip. Kredide herhangi bir faiz ya da ek yükümlülük bulunmuyor. Yeni düzenleme ile çocuk sahibi olan çiftlerin bu krediyi hiç geri ödememesi de mümkün olabilecek.