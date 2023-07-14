Yeni evlenecekler dikkat! Dolandırıcılar bu yöntemle kandırıyor

Bu yaz evlenmek isteyen çiftleri bekleyen yüklü düğün masrafları dolandırıcılara alan açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadi olan 48 ay vadeli 150 bin TL'lik evlilik kredisinin tarihi henüz belirlenmemişken, dolandırma çeteleri çiftleri tuzağa düşürmeye çalıştı.

Salon kiralama masrafı, gelinlik-damatlık alışverişi... Bu yaz evlenecek çiftleri yüklü masraflar bekliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim vaatlerinden olan "evlilik kredisini" bu yaz evlenecek çiftler dört gözle bekliyor.

Hayat pahalılığı ve artan zamlar yüzünden genç çiftlerin kredi arayışı dolandırıcıları da harekete geçirdi. Dolandırıcılar kurdukları sahte sitelerle, çiftleri "evlilik kredisi" verme tuzağına düşürmeye çalışıyor.

Kurulacak Aile ve Gençlik Bankası'nın sağlayacağı kredi tarihinin belli olmamasını fırsat bilen dolandırma çeteleri genç çiftleri kredi vaadiyle dolandırıyor.

Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hızla çalışma başlattı. Bakanlık, vatandaşları dolandıran sahte siteler hakkında hukuki sürecin başladığını duyurdu.

# evlilik kredisi # dolandırıcılık # Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

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