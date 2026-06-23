Yeni evli kadın salonda asılı bulundu: Arkasında bir de not bırakmış!

Olay, 12 Haziran Cuma günü saat 12.30 sıralarında Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevil Yengeç D. olaydan bir önceki akşam annesi ve eşi Furkan D. (28) ile birlikte evde vakit geçirdi. Annesinin evden ayrılmasının ardından genç kadın uyumak üzere odasına geçti.

Sabah saatlerinde uyanan Furkan D., eşinin yanında olmadığını fark etti. Evin içinde seslenmesine rağmen yanıt alamayan koca, salona girdiğinde eşini hareketsiz halde bularak durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

EVDE KAHREDEN NOT: "ANNE SANA LAYIK OLAMADIM"

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk kontrollerde, Sevil Yengeç D.'nin yaşamını yitirdiği kesinleşti. Polis ekiplerinin ev içerisinde ve olay yerinde yaptığı detaylı incelemeler sırasında, genç kadının yazdığı değerlendirilen "Anne sana layık olamadım" ibareli kahreden bir not bulundu. Sevil Yengeç D.'nin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin netlik kazanması amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

EŞİNİN İFADESİ ALINDI: "ARAMIZDA HİÇBİR SORUN YOKTU"

Olayın ardından emniyete götürülerek "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadesine başvurulan koca Furkan D.'nin, eşiyle aralarında herhangi bir geçimsizlik veya sorun bulunmadığını söylediği öğrenildi. Furkan D.'nin ifadesinde; olay akşamı kayınvalidesiyle birlikte oturduklarını, o gittikten sonra da eşiyle hiçbir tartışma yaşamadan uyuduklarını, sabah kalktığında ise eşini salonda asılı halde gördüğünü ve hemen ipten indirerek ekiplere haber verdiğini beyan ettiği belirtildi. Polisin olayla ilgili başlattığı çok yönlü tahkikat devam ediyor.