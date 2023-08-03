Yeni Genelkurmay Başkanı belli oldu! YAŞ kararları açıklandı

2023 yılı Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) olağan toplantısı, 03 Ağustos 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantının ardından YAŞ kararları, yazılı bir açıklamayla duyuruldu.

Buna göre, Genelkurmay Başkanlığına 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı.

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