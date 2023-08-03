Yeni Genelkurmay Başkanı belli oldu! YAŞ kararları açıklandı! Komuta kademesi belirlendi

Yüksek Askeri Şura toplantısı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Toplantı öncesi Erdoğan ve beraberindeki Bakanlar Kurulu üyeleri ile kuvvet komutanları Anıtkabir'i ziyaret etti.



Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, terörle mücadelede kararlılık mesajları verdi.



Saat 12 gibi başlayan YAŞ toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantı sonrası kararlar yazılı olarak açıklandı.

Buna göre, Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak getirildi. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 31’inci Genelkurmay Başkanı Gürak oldu.

HAVA VE KARA KUVVETLERİ DE DEĞİŞTİ

Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığına ise Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu görevlendirildi.

MUSA AVSEVER EMEKLİYE SEVK EDİLDİ

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’in Milli Savunma Bakanlığı’na atanması sonrası Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Aysever, vekaleten Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmişti.



YAŞ kararları doğrultusunda Avsever yaş haddinden dolayı emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen isimlerden oldu.

32 GENERAL VE AMİRAL BİR ÜST RÜTBEYE YÜKSELDİ

Diğer yandan 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 24 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 365 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile

uzatıldı.

İLK KADIN AMİRAL GÖKÇEN FIRAT OLDU



Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti. Böylece Gökçen Fırat, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kadın amirali ünvanının sahibi oldu.