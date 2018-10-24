Güneş: Moral ve puan açısından önemli bir maça çıkacağız
Güneş: Moral ve puan açısından önemli bir maça çıkacağız
Avro kuru güncellenmediği için ilaç tedarik edilemiyor
Avro kuru güncellenmediği için ilaç tedarik edilemiyor
Teknolojide kapışma
Teknolojide kapışma
Türk milleti Atatürk'ün huzuruna çıkacak
Türk milleti Atatürk'ün huzuruna çıkacak

Yeni Havalimanı'na ulaşım kolaylığı

İstanbul Yeni Havalimanı’nda toplu ulaşım iki ay boyunca yüzde 50 indirimli olacak. Yolcular, iki ay süreyle Havalimanı otoparkından da ücretsiz olarak faydalanacak.

Yeni Havalimanı'na ulaşım kolaylığı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Yeni Havalimanı’nda toplu ulaşımın iki ay boyunca yüzde 50 indirimli olacağını söyledi.

Otopark iki ay ücretsiz

İstanbul Yeni Havalimanı'na özel araçları ile gelen yolcular, iki ay süreyle Havalimanı otoparkından ücretsiz olarak faydalanacak. 

İGA Havalimanı İşletmesi'nden yapılan açıklamaya göre, tüm dünyanın ve Türkiye’nin merakla beklediği İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılmasına bir haftadan az bir süre kaldı.

İlk yolcularını karşılamayı heyecanla bekleyen İstanbul Yeni Havalimanı’na özel araçları ile gelen yolcular, iki ay süreyle (30 Aralık 2018'e kadar) havalimanı otoparkından ücretsiz olarak faydalanabilecek. 

Taksi kullanarak şehir merkezine gitmek isteyen yolcular ise havalimanı için çalışacak taksilerle şehir merkezine ulaşabilecekler. 


Kaynak: AA
Etiketler; #yeni havalimanı #istanbul #otopark
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.