Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kimdir?

Mustafa Çiftçi, 11 Şubat 2026 tarihli kararnameyle Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı olarak atanmıştır.

Mustafa Çiftçi, 1970 yılında Konya’nın Çumra ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini memleketi Çumra’da, lise eğitimini Konya merkezde tamamladı. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye)Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olarak lisans eğitimini bitirdi.

Kamu yönetimi alanındaki lisans eğitiminin ardından meslek hayatına atılan Çiftçi, ilerleyen yıllarda akademik eğitimine de devam etti. Milli Güvenlik Akademisi’ni 1999 yılında tamamlayan Çiftçi, Selçuk ve Van Yüzüncü Yıl üniversitelerinde kamu yönetimi alanında iki ayrı yüksek lisans yaptı. Ayrıca ilahiyat alanında lisans diploması aldı ve iktisat ile adalet bölümlerini bitirdi. Halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimini sürdürmekte olan Çiftçi, iyi derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Mustafa Çiftçi, 1996 yılında kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine adım attı. İçişleri Bakanlığı’nın açtığı sınavı kazanarak 85. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Meslek eğitimi kapsamında 1998’de 8 ay süreyle İngiltere’ye giderek dil ve idare tecrübesini geliştirdi; dönüşünde 1999’da Milli Güvenlik Akademisi’nden mezun oldu.

Çiftçi, mülki idare amirliği kariyeri boyunca Türkiye’nin farklı bölgelerinde kaymakamlık görevleri üstlendi. Aksaray’ın Gülağaç, Erzurum’un Tekman, Nevşehir’in Derinkuyu, Bitlis’in Adilcevaz ve Kırşehir’in Kamanilçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı. Mülki idarede edindiği saha deneyiminin ardından İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında da önemli bir pozisyona geldi; Personel Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı görevini yürüttü. Ayrıca bir süre Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görev alarak Meclis Başkanı Özel Kalem Müdürü ve Başkan Başmüşaviri unvanlarıyla merkezi idarede deneyim kazandı.

2018 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Mustafa Çiftçi, Çorum Valisi olarak atandı. Bu ilk valilik görevi, yaklaşık 4 yıl 9 ay sürdü.

Valilik görevi sırasında Çiftçi’nin bazı tutum ve açıklamaları ulusal ölçekte de kamuoyu gündemine yansıdı. Özellikle sosyal ve siyasi duruşu bağlamında tartışılan bir olay, Çiftçi’nin Çorum Valisi iken gerçekleştirdiği bir anma töreniydi. Cumhuriyet’in ilk yıllarında “vatan haini” olduğu gerekçesiyle idam edilen İskilipli Atıf Hoca’nın ölüm yıl dönümü anmasına resmî vali sıfatıyla katılması, kamuoyunda tepki topladı.

Çiftçi ise bu törene bir sivil toplum kuruluşunun daveti üzerine katıldığını ve programın resmî olmadığını savunarak eleştirilere yanıt verdi.

Çiftçi, 9 Ağustos 2023 tarihli atama kararıyla Erzurum Valisi olarak görevlendirildi ve 18 Ağustos 2023’te yeni görevine başladı.

İçişleri Bakanlığı’nda kabine değişikliği, 11 Şubat 2026’da Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararı ile gerçekleşti. Bu karar ile yaklaşık iki buçuk yıldır İçişleri Bakanı olarak görev yapan Ali Yerlikaya, kendi isteğiyle görevden affını talep etti ve yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı. Atama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ve imzasıyla resmileşti. Aynı kararname ile Adalet Bakanlığı görevine de Akın Gürlek getirilerek kabinede kritik bir değişim yapıldığı görüldü.

Atama süreci kamuoyuna yansıdığında, Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından bir veda mesajı paylaştı. Yerlikaya, 4 Haziran 2023’ten beri yürüttüğü bakanlık görevini “kıymetli kardeşim Mustafa Çiftçi’ye devrettiğini” belirterek Çiftçi’yi tebrik etti ve yeni görevinde başarılar diledi. Bu devir teslim mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı personeline de hizmetleri için minnettar olduğunu ifade ederek “Allah’a emanet olun”sözleriyle veda etti.