Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: ''Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim''

Ali Yerlikaya'nın yerine İçişleri Bakanlığı görevine atanan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, karar sonrası Erzurum'da açıklamalarda bulundu. Şehre veda ederken duygusal anlar yaşayan Çiftçi, "Buradan sadece fiziken ayrılıyorum. Kalbimi dadaşlara bırakarak ayrılıyorum. Çok hüzünlüyüm. İnşallah ben ve ailem hiçbir zaman Erzurum'u unutmayacağız. Ayrılığın vermiş olduğu bir hüzün var ama görevimi yapmış olmamın verdiği bir huzurla Erzurum'dan ayrılıyorum." dedi.

'81 İL İÇİN DURMAKSIZIN ÇALIŞACAĞIZ'

Yeni görevinin zorluğuna ve önemine dikkat çeken Mustafa Çiftçi, destek ve dua talebinde bulundu. Erzurum'da sağlanan huzur ortamını tüm Türkiye'ye yaymayı hedeflediklerini belirten Bakan Çiftçi, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımızın bugünkü atama kararnamesi ile sorumluluğu ağır bir görevi de üstlenmiş oldum. Bundan dolayı dua bekliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. İçişleri Bakanlığı'nda da 81 ilimizde de, ilimizin emniyetini asayişini düzelttiysek inşallah bunu bütün memleket sathında yaymak suretiyle elimizden geldiği kadar durmaksızın çalışacağız."