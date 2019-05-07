YSK, AK Parti’nin olağanüstü itirazı sonucu İBB seçiminin iptaline ve 23 Haziran’da yenilenmesine karar verdi. YSK'nın belirlediği tarih ise dikkat çekti. Çünkü 31 Mart seçimleri öncesi YSK’nın belirlediği takvime göre iptal edilen yerlerdeki seçimlerin tekrarı için 2 Haziran tarihi kararlaştırılmıştı. Seçimden sonra iptal edilen 3 ilçedeki seçimler de 2 Haziran’da tekrarlanacak ancak İstanbul’daki seçim tarihi sandık kurullarının yeniden oluşturulacağı için süreç uzayacağından seçimlerin 23 Haziran’da yapılması kararlaştırıldı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. Kurul, 4 üyeye karşı 7 üyenin oy çokluğuyla itirazı kabul ederek, seçimin yenilenmesini kararlaştırdı. YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran Pazar günü yeniden yapılmasına karar verdi.



YSK, İstanbul Büyükşehir seçimlerini AK Parti'nin itirazları sonucu, 225 sandık kurulu başkanı ile 3 bin 500 sandık kurulu üyesinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmadığı, bu sandıklarda kullanılan oyların da aradaki farkı etkiler nitelikte olduğu sonucuna varıldı.



23 HAZİRAN’DA İSTANBUL’DA SEÇİM YENİLECEK



Yeni Şafak'ın haberine göre, 31 Mart seçimleri öncesi seçim takvimini belirleyen YSK, herhangi bir yerde iptal edilecek seçimlerin 31 Mart’tan 2 ay sonra gelen ilk pazar günü olan 2 Haziran tarihinde yenileceğini duyurmuştu. Seçimlerin ardından Kırıkale’nin Keskin ilçesinde, Denizli’nin Honaz ilçesinde ve Artvin’in Yusufeli ilçesinde seçimlerin 2 Haziran’da yenilenmesine karar verilmişti.



İstanbul seçimlerine yapılan itirazların ardından 36 gün sonra kararını veren YSK, seçimlerin yenilenmesini kararlaştırdı. Ancak tarih olarak 2 Haziran değil 23 Haziran’ı işaret etti. Bunun sebebi ise; YSK’nın iptal gerekçesi olan sandık kurulu ve sandık üyelerinin belirlenmesinde yapılan usulsüzlükler nedeniyle yeniden oluşturulacak olan sandık kurulu ve üyelerinin belirlenmesindeki süreç etkili oldu.



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