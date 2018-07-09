Türkiye'nin yönetim sisteminde köklü değişikliğe gidildi. Devlet idaresinde artık yeni bir dönem başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı Fuat Oktay oldu. Kabinede bakanlığını sürdüren ise 4 isim bulunuyor. O isimler Berat Albayrak, Abdulhamit Gül, Mevlüt Çavuşoğlu ve Süleyman Soylu oldu. İşte yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kuruldu. Kabineyi de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan açıkladı.



Fuat Oktay yeni kabinedeki tek Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine atandı. 2012-2016 yılları arasında AFAD başkanlığı görevini yürüten Oktay, halen Türk Hava Yolları Teknik AŞ yönetim kurulu üyeliği ve Türk Telekom AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinin yürütüyor, bunların yanı sıra başbakanlık müsteşarlığı görevini de sürdürüyordu.



64 ve 65. hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanı olarak görev yapan Berat Albayrak yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev aldı.



65. hükümette Adalet Bakanı olarak görev yapan Abdulhamit Gül, 64 ve 65. hükümetlerde Dışişleri Bakanı olan Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanlığı yapan Süleyman Soylu kabinede koltuğunu koruyan isimler oldu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerin başında gelen Mustafa Varank ise yeni kabinede Sanayi ve Teknoloji Bakanı oldu.



Kabinenin sürpriz ismi ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar oldu. Akar yeni Milli Savunma Bakanı olarak görev aldı.



Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve Zeka Kuramı ile ilgili olarak kitaplarıyla bilinen Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanı. Türkiye Eğitim ve Sağlık Araştırma Vakfı ve Medipol Hastanesi ile Medipol Üniversitesi'nin kurucusu Fahrettin Koca Sağlık Bakanı. İGDAŞ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Elektrik Sanayi Birliği gibi kurum ve kuruluşlarda görevler üstlenen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı müsteşarı Fatih Dönmez Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı. Karayolları Genel Müdürlüğü görevi yürüten Mehmet Cahit Turhan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Genel Müdürü Murat Kurum da Çevre ve Şehircilik Bakanı oldu.



Yeni kabinede Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli oldu. Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ ve Albaraka Türk Katılım Bankası yönetim kurulu üyeliğini sürdürmekte olan Pakdemirli aynı zamanda BİM marketleri üyesi. Bekir Pakdemirli halen McCain Foods şirketine danışmanlık yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığına Türkiye'nin tek Cruise gemisi işletmecisi olan Mehmet Ersoy getirildi.



Yeni kabinenin Gençlik ve Spor Bakanı, Spor Toto Teşkilat Başkanı olarak görev yaptığı dönemde gençlere yönelik projeleriyle tanınan Mehmet Muharrem Kasapoğlu oldu. Kabinenin Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'na KADEM Ankara temsilcisi Zehra Zümrüt Selçuk getirldi. Selçuk'un ayrıca Kadın Birliği Platformu üyeliğinin yanı sıra Satrançla Büyüyorum Derneği Yönetim Kurulu üyeliği ve Bilkent Üniversitesi Mezunları Derneği üyeliği bulunuyor.



Ve kabinede yer alan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan. Pekcan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı görevini ve DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanlığını yürüyor.











