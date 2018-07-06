AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yeni kabinenin pazartesi günü akşam saat 21.30'da açıklanacağını duyurdu.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yeni kurulacak kabineyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.



9 Temmuz Pazartesi saat 21:30'da merakla beklenen kabinenin açıklanacağını ifade eden Elitaş, dışarıdan bakanların ağırlıklı olacağını söyledi. Elitaş, "Eski bakan olan arkadaşlarımızdan tercih edebilir. Eski vekil arkadaşlarımızdan olabilir" dedi.



Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada "Partili olmayan bakanlarımız ile bir kabine oluşturuyoruz. Onların başında da AK Parti Genel Başkanı olacak. Ehliyet ve liyakati öne çıkarmak sureti ile yeni döneme giriş yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.