Meclis’te yemin töreninin yapılmasının ardından gözler Meclis Başkanlığı seçimleri ile kabineye çevrildi. AKP’nin Meclis Başkanı adayı Binali Yıldırım oldu. Kabine ise 9 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yemin töreninin ardından açıklanacak.

AKP'nin adayı Binali Yıldırım oldu, gözler yeni kabinede…



12 Temmuz'da yapılacak Meclis Başkanlığı seçimlerinde Binali Yıldırım AKP'nin başkan adayı olarak belirlendi.



Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığına ilişkin adaylık başvurusu Meclis'in genel sekreterliğine yapıldı. AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, müracaat ardından kameralar karşısına geçti.



Seçimlerde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, üçüncü turda ise salt çoğunluk aranacak.



Meclis Başkanı adayının belli olmasını ardından gözler yarın açıklanacak kabineye çevrildi. Ancak önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yemin edecek. Edoğan’ın yemininin ardından hükümet kurulacak. Yemin törenine Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev de katılacak.



Törenden sonra ise saat 21’de kabine açıklanacak.



Erdoğan'ın bu açıklaması AKP kulislerinde 3 ya da 4 vekilin kabineye alınacağı yorumlarına neden oldu. Bu vekiller arasında Bekir Bozdağ, Süleyman Soylu, Berat Albayrak’ın ismi geçiyor.



9 Temmuz Pazartesi günü aynı zamanda ilk Cumhurbaşkanlığı kararnamesi de yayınlanacak. Kararname ile bakanlıkların teşkilat yapısının düzenlenmesi bekleniyor.





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