İş dünyasından önemli isimlerin yer aldığı yeni kabineye ilişkin tepki ve açıklamalar sürüyor. İş ve sanayi dünyasından ilk tebrik İstanbul Ticaret Odası'ndan geldi. TÜSİAD'dan yapılan açıklamada ise "yeni dönemde dünyada güçlü bir Türkiye ekonomisi" temennisinde bulunuldu.

Yeni kabinenin açıklanmasının ardından iş dünyasından ard arda değerlendirmeler gelmeye başladı.



TÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamada, "Ekonomide özellikle makroekonomik dengelerimizi sağlamlaştıracak yapısal, mali ve finansal tedbirleri içeren kapsamlı bir programın bir an evvel hayata geçirilmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.



İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ise Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde ekonomiyle ilgili yapılan atamaların iş dünyasına güven verdiğini ifade etti. Avdagiç, kabinede iş dünyasını yakından tanıyan isimlerin bulunmasının, hem iş alemi hem de Türkiye ekonomisi için büyük kazanım olduğuna dikkat çekti.



Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle de "Göreve gelen bakanlarımızın, hem hizmet hem de koordinasyon konusunda son derece başarılı olacaklarına yürekten inanıyoruz." ifadesini kullandı.





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