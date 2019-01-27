Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yazdı

Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da arkadaşlarıyla görüşerek İstiklâl Savaşı’nın stratejisini saptadı: “Şarkta bir istinatgâh yaratarak İzmir’i kurtarmak.” Bugünkü Türkçeyle: Doğu’da bir dayanak yaratarak İzmir’i kurtarmak.”



İNGİLİZLERİN KAFKAS SEDDİ

İstiklâl Savaşımızın hedefi, dayanacağı güçler, dostları, düşmanları, hepsi bu formülün içinde saklıydı.

İşgal altında olmayan, diri kalmış millî güçler Doğu’daydı.



Dostumuz Sovyet Rusya Doğu’daydı.

İngiliz emperyalizmi, Türkiye ile Sovyet Rusya arasındaki bağı koparmak için Kafkaslarda bir set inşa etmek peşindeydi. Bu amaçla Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan devletlerini kurmuştu. İstiklâl Savaşımızın başlarında Mustafa Kemal Paşa ile diğer komutanlarımız arasındaki yazışmaları incelediğimiz zaman görüyoruz: Bu seddi yıkarak Sovyet Rusya ile dayanışma yolunu açmak ve cephemizi Batı’ya dönmek öncelikli meseleydi.

Bu plan uygulandı. Devrimci Türkiye Hükümeti ile Devrimci Sovyet Hükümeti’nin orduları, İngilizlerin Kafkas Seddi’ni yıkarak Nahcivan’da buluştular. Mustafa Kemal Paşa, Ankara’da Büyük Millet Meclisi’ne bu müjdeyi verdiği zaman, salon yoğun alkışlarla ayağa kalkmıştı. Bu sürecin hikâyesini Kemalist Devrim-4 Kurtuluş Savaşı’nda Kürt Politikası başlıklı kitabımızdan okuyabilirsiniz.



YENİ KAFKAS SEDDİ

Kafkaslar’da Türkiye ile İran ve Türkiye ile Rusya arasına set çekme sırası, şimdi ABD emperyalizminde. Bu plan bugün Türkiye ile Azerbaycan’ı birbirinden koparma maddesini de içeriyor.

PKK/HDP’nin Türkiye-Rusya ve Türkiye-İran sınırına yuvalanma gayreti de, İkinci Kafkas Seddi planının gereğidir. PKK, güneydoğu illerimizde hendeklere gömüldükten sonra, terör faaliyetini bu bölgede yoğunlaştırdı. ABD’nin stratejik piyonluğu görevi, kuzeye taşınmış bulunuyor.

Kafkas Seddi’nin inşası, Çin’in Kuşak Yol Projesi’ni kesen, sözde Kürdistan, gerçekte İkinci İsrail girişimiyle de bağlantılıdır. ABD ve İsrail’in Suriye ve Irak’ın kuzeyinde yüzbinlerce insanın kanına girerek açmaya çabaladığı Terör Koridoru, Türkiye-İran sınırına kadar uzatılırsa, Kafkas Seddi ile birleşiyor.



KARS-ARDAHAN-IĞDIR SEÇİMLERİNİN STRATEJİK ÖNEMİ

Kars, Ardahan ve Iğdır illerimizde yapılan yerel seçimler, İkinci Kafkas Seddi bağlamında ele alınırsa bölge ve dünya ölçeğinde önem taşımaktadır. Bu illerimizde HDP/PKK, CHP ve İyi Parti, ABD emperyalizminin Kafkas Seddi kurmasının aleti olan partilerdir. İşbirliği halindedirler ve bu işbirliği, seçim kazanma amaçlı diye sunuluyor. Ancak olaya Ağrı Dağı’nın doruğundan bakarsanız, bu üç parti, Türkiye ile dostları arasına bir Amerikan kaması sokma planına hizmet eder duruma düşmüşlerdir.

Yine HDP/PKK-CHP-İyi Parti ortaklığı, Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde de ABD’nin Terör Koridoru’nu savunuyorlar. CHP ve İyi Parti, İran ve Rusya’nın bölgedeki etkisinin güçleneceği yakınmalarıyla ABD Ordusu’nun kalmasını istediler. Böylece CHP ve İyi Parti’nin HDP ile yürüttükleri açık ve gizli ittifakın karanlık işlevi de ortaya dökülmüştür.



PLANI BOZAN ADAY TUNCAY MUTLUER

Şu sıra Kars, Ardahan ve Iğdır köylerinden sürekli telefonlar alıyorum. Bölge halkı, ABD’nin HDP/PKK ve dostlarını kullanarak kurmak istediği Kafkas Seddi’ni bütün çıplaklığıyla görüyor ve bizleri göreve çağırıyorlar.

Görevimizin başındayız. İkinci Kafkas Seddi girişimi de, birincisi gibi Türk vatanseverliğine çarpmıştır ve bozguna uğrayacaktır. Vatan Partisi’nin Kars Belediye Başkan Adayı Tuncay Mutluer, ABD planını açığa çıkartmış ve bölücü HDP/PKK örgütlerinin maskesini indirmiştir. Tuncay Mutluer, bilindiği gibi Kars’ın unutulmayan Belediye Başkanı olarak, halkı birleştiren Milliyetçi kişiliğiyle bu görevi başaracak birinci önderdir.

Kars, Iğdır ve Ardahan seçimleri, vatanseverliğin sınandığı bir önem kazanmıştır. Azerî, Terekeme ve Yerli diye adlandırılan Türkleriyle ve Kürtleriyle bölge halkı, bölücü teröre karşıdır, huzur ve barış istiyor, vatanın birliği konusunda her fedakârlığı göze alacak niteliklere sahiptir. Bu nedenle Tuncay Mutluer’in önderliğinde yürütülen mücadele, çok güçlü bir temele dayanıyor.



PLANI BOZAN DOSTLAR: İRAN, RUSYA VE AZERBAYCAN

Rusya, İran ve Azerbaycan devletleri de, olayın farkındadırlar. HDP/PKK-CHP-İyi Parti ortaklığının, yalnız Türkiye’yi değil, İran, Rusya ve Azerbaycan’ı da hedef aldığını açık seçik görüyorlar.

Bu durumda Tuncay Mutluer çevresinde birleşen Türkiye vatanseverliği ile İran, Rusya ve Azerbaycan devletleri aynı cephede toplanmış bulunuyorlar.

Türkiye’deki cepheleşmenin belki de en kesin hatlarla kendisini göstermekte olan illerimiz, Kars, Ardahan ve Iğdır’dır. Halkımızın serhat boşlarındaki kararlılığı, Türkiye’nin kararlılığına önderlik edecek değerdedir.



KAFKAS SEDDİNİ VE YIKILIŞINI ANLATAN KİTAP

