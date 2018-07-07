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Yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum amacıyla bazı kanun ve KHK'larda değişiklik yapan KHK, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı

Yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Sistemi uyumuna ilişkin ikinci KHK Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı sistemi uyumuna ilişkin ikinci KHK yayımlandı.

218. maddeki 'Başbakanlık' ifadesi 'Cumhurbaşkanlığı' olarak değiştirildi.

Yasalarda bulunan Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu ifadeleri Cumhurbaşkanlığı ifadesi ile değiştirildi.

Yeni KHK'daki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin düzenlemeler, Cumhurbaşkanının yemin ederek göreve başladığı tarihte yürürlüğe girecek.

ulusal.com.tr

Etiketler; #khk
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