Gözlerin çevrili olduğu başkanlık sistemi için gerekli uyum yasalarının yetki Kanun Hükmünde Kararnamesi bu hafta yayımlanacak. Kararnameyle yasalardaki Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu’na yapılan atıflar kaldırılacak. Ardından da Cumhurbaşkanı kararnamesi yayımlanarak yeni yönetim yapısı inşa edilecek.

Uyum yasalarını içeren kararnamenin yayımlanması kapsamında AKP Sözcüsü Mahir Ünal'ın işaret ettiği tarih bu haftayı kapsıyor. Bu hafta içinde başkanlık sistemine gerekli uyum yasaları için 2 farklı yetki Kanun Hükmünde Kararnamesi yayımlanacak.Kararnameleri 8 Temmuz'da yapılacak milletvekilliği yemin töreninden önce Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığını yaptığı 65'inci hükümet çıkartacak.İlk kararnameyle yasalardaki Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu'na yapılan atıflar kaldırılacak. Atıfların 800 ayrı kanunu ilgilendirdiği ifade edildi.Aynı zamanda Başbakan ve Bakanlar Kurulu ifadelerinin yer aldığı 5000 civarında madde ayıklanacak. Başbakana ait tüm yetkiler, Cumhurbaşkanı’na devredilecek.İkinci yetki kararnamesi ise bakanlıkların teşkilat yasalarının kaldırılmasını içerecek. Her iki kararname ile de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin edip görevi devralmasına kadar devlet işleyişinde bir boşluk olmaması için önlemler alınacak. İşleyişin sürdürülmesi için gerekli bazı geçici maddeler düzenlenecek.Erdoğan 9 Temmuz'da yemin ettikten sonra ise 65'inci hükümetin görevi sona erecek. Ardından da Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlanacak.Bu kararnameyle bakanlıkların kuruluşunu yapacak Erdoğan, aynı zamanda yeni teşkilat şemasını belirleyecek. Bakanlık sayısı ise 26'dan 16'ya düşürülecek, atamalar yapılacak. Aynı zamanda Cumhurbaşkanına bağlı 4 ofis, 8 başkanlık ve 9'da kurul oluşturulacak.Hürriyet gazetesinin haberine göre, öncelikli olarak yeni hükümet sisteminin işleyişini sağlayacak ana düzenlemeler hayata geçirilecek. Diğer düzenlemeler ise kademeli olarak uygulanacak.Ayrıca yeni sistemde müsteşarlıklar kalkacağı için birden fazla bakan yardımcısı atanacağı kaydedildi.