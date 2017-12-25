Yeni KHK'lara patronlar kulübü TÜSİAD'tan da tepki var. TÜSİAD, "Son KHK'nın düzeltilmesini ve OHAL şartlarının geride kalmasını temenni ediyoruz" açıklaması yaptı.

Resmi gazetede yayınlanan iki yeni Kanun Hükmünde Kararname'ye TÜSİAD da tepki gösterdi.



TÜSİAD açıklamasında "Son KHK’nın konusu olan düzenlemeler, toplumun geniş kesimlerini ilgilendirmektedir. Yeni KHK’nın içeriğinde yer alan ucu açık düzenlemeler, hukuk devleti ilkelerine uygun olmayacak neticelere sebep olabilir." ifadeleri yer aldı.



Düzenlemelerin başka niyetle kullanılmaya elverişli olduğunu ve toplumun huzurunu etkileyebileceğini belirten TÜSİAD açıklamasında "Kuşkusuz, terörle mücadele mutlak bir kararlılıkla devam etmelidir. Ancak bu yönde başarılı bir politikanın temelinde, bireysel hak ve özgürlüklerin korunması da yer almalıdır." ifadeleri yer aldı.



Açıklamada, Türkiye'nin hızla OHAL şartlarını geride bırakması gerektiği vurgulandı. "Bu ilerleme demokratik değerlerimiz, güvenlik ortamımız, uluslararası etki alanımız ve ekonomik rekabet gücümüz açısından elzemdir." denildi.





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