İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni kimlik kartlarına yüksek zam geleceği yönündeki haberlere ilişkin açıklama yapıldı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yeni kimliklerle ilgili yüksek zam iddialarına dair açıklama yaptı.



Açıklamada, kimlik kartları bedellerinin 2018 yılı itibariyle "Değerli Kağıtlar" değerleme oranlarıyla güncelleneceği ve bu oranın haberlerde iddia edildiği gibi yüksek olmayacağı vurgulandı.



Yapılan açıklama şu şekilde:



​Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına ilişkin yasal düzenleme 27.01.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, 02.01.2017 tarihi itibariyle ülke genelinde Kimlik Kartı başvuruları alınmaya başlamıştır. Son zamanlarda basın yayın organları ile sosyal medyadan yayılan Kimlik Kartlarının dağıtılmasının yılsonu itibariyle son bulacağı, Kimlik Kartı bedelinin fahiş oranda artacağı gibi asılsız haberler ve söylemlerle Nüfus müdürlüklerinde yaşanan yoğunluklar izdihama neden olmaktadır.



Kimlik Kartları bedellerinin 2018 yılı itibariyle "Değerli Kağıtlar" değerleme oranlarıyla güncelleneceği ve bu oranın asılsız haberlerde iddia edildiği gibi yüksek olmayacağı, mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliğini yitirdiğine dair herhangi bir son tarih ve yasal düzenlememizin bulunmadığı, mevcut nüfus cüzdanlarının halen geçerli olduğu, vatandaşlarımızın bu konuda daha sağduyulu davranmaları ve asılsız haberlere itibar etmemeleri gerektiği



KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.



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