CHP'de Yeni MYK'da Dışişleri Prof. Dr. İlhan Uzgel'e Verildi! Peki Uzgel Kimdir?

Aydınlık Uzgel’in biyografisine ve tartışmalı analizlerine mercek tuttu… Doğu Akdeniz'deki cepheleşmeyi yapay olarak gören CHP’nin yeni MYK üyesi, Suriye'nin kuzeyindeki PKK varlığını ise “Kürtler” olarak tanımlıyor. NATO ile Rusya'yı, Çin'le Amerika'yı eşitleyen Uzgel, Ergenekon-Balyoz kumpaslarını FETÖ'nün yapmadığını öne sürüyor.





- Yapay bi kriz aslına bakarsanız suni bir kriz çünkü iki ülkede NATO üyesi, Yunanistan Avrupa birliği üyesi Türkiye de Avrupa Birliğine aday.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 17'si gölge bakan, 7'si yönetimden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak duyurulan MYK'sında dışişleri Prof. Dr. İlhan Uzgel'e verildi.



Tartışmalı tespit ve analizleri ile dikkat çeken Uzgel’in biyografisine Aydınlık mercek tuttu.



Yüksek ihtisasını Amerikan Büyükelçiliği'nin Fullbright (Fulbrayd) bursuyla yapan Uzgel'in biyografisinde, İngiltere merkezli British Council ile Avrupa Birliği'nin Jean Monnet burslarından da faydalanması göze çarpıyor.



Terör örgütü PKK'nın hendek ayaklanmalarına karşı yapılan operasyonlar nedeniyle devleti katliamcı ilan eden "Barış için akademisyenler bildirisi"ne imza attığı için 2017'de Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen Uzgel, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör koridoruna karşı harekâtlarını "Erdoğanın seçim operasyonları" olarak niteliyor.





Uzgel kaleme aldığı makalelerinde, NATO’yu "ABD'nin kontrol örgütü" olarak tanımlasa da Rusya ve Çin'le eşitleyen yaklaşımı dikkat çekiyor, Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri küçümseyen, Suriye'nin kuzeyindeki PKK yapılanması YPG'yi olumlayan politikaları savunduğu dikkatlerden kaçmıyor.



“NATO'nun yayılmasına da Rusya'nın yayılmasına da, ikisine de itiraz etmemiz gerekiyor. İkisinden birini seçmeye gerek yok. Amerikan yayılmacılığından şikâyet ederken, Rusya yayılmacılığını hoş göremeyiz. Rusya-Amerikan çekişmesinin dünya halklarına, mazlum insanlara hiçbir faydası yok."



ABD’nin Türkiye’yi kuşatan askeri yığınağını görmezden gelen CHP’nin yeni MYK üyesi, Doğu Akdeniz'deki cepheleşmeyi yapay olarak tanımlıyor.

- Yapay bi kriz aslına bakarsanız suni bir kriz çünkü iki ülkede NATO üyesi, Yunanistan Avrupa birliği üyesi Türkiye de Avrupa Birliğine aday iki ülke AB konseyi üyesi dolayısı ile batı sistemi içindeki iki ülkeden söz ediyoruz o yüzden de hem NATO2nun geleceği için hem batı ittifakı için hem de Akdeniz jeopolitiği açısından bu ülkelerin sıcak çatışmaya girme ihtimalleri sıfır.



Ergenekon-Balyoz kumpaslarını FETÖ'nün yapmadığını öne süren CHP'nin yeni dışişleri sorumlusunun “Ulusalcılar 2011’de Balyoz sürecinde kendilerini hapse atanı Gülen zannettiler.” ifadeleri de dikkat çekiyor.



